La 7e étape du Tour de France a été remportée par Jasper Philipsen lors d'un sprint massif dans les rues de Bordeaux.

18:20 - Philipsen s'envole pour le maillot vert Voici le nouveau classement du maillot vert avec une belle marge de manoeuvre pour le coureur d'Alpecin après sa 3e victoire. 18:00 - La réaction de Philipsen "Je crois qu'on peut être fier de ce qu'on a fait avec l'équipe. On voulait une victoire, on en a 3. On est un vrai bon groupe, j'ai toujours été dans la bonne roue. Ce Tour de France est un rêve, on voudrait juste que ça puisse continuer." 17:40 - Vidéo. Le sprint de Philipsen Voici les images de la victoire du Belge Jasper Philipsen qui s'impose dans un sprint royal à Bordeaux. 17:25 - Pas de changement au général Aucun changement au classement général après cette étape, Jonas Vingegaard reste maillot jaune de ce Tour de France. 17:15 - Le top 5 Voici le top 5 de cette 7e étape du Tour de France avec la nouvelle victoire du Belge qui semble invincible sur cette Grande Boucle. 1. Jasper Philipsen

2. Mark Cavendish

3. Biniam Girmay

4. Luca Mozzato

5. Dylan Groenewegen 17:12 - La victoire de Philipsen ! La 7e étape du Tour de France est réglée au sprint par Jasper Philipsen qui devance Cavendish et Girmay ici à Bordeaux. 17:09 - Flamme rouge Les coureurs frottent à la flamme rouge pour placer au mieux les sprinteurs dans cette très grande ligne droite. 17:07 - Terminé pour Latour Le Français a été repris à 3,5 km, place maintenant au sprint final ! 17:05 - Pas de sprint pour van Aert C'est confirmé, Wout van Aert ne fera pas le sprint puisque le Belge s'est relevé pour être en forme demain. 17:04 - La Jumbo roule L'équipe de Vingegaard est en tête du peloton, non pas pour le sprint, mais pour protéger son leader danois. 17:01 - 10 kilomètres ! Les Français donnent tout alors qu'il reste 10 kilomètres ! On peut y croire avec ce vent favorable même si la ligne droite est favorable aux sprinteurs. 17:00 - La règle des 3km modifiée Pour des raisons de sécurité, la règle des 3km a été légèrement modifiée (repoussée à 3,6km) pour cette 7e étape du Tour de France qui arrive à Bordeaux dans quelques minutes. 16:58 - 30 secondes à 12 kilomètres Il ne reste plus que trente secondes à moins de 12 kilomètres de l'arrivée. 16:50 - Les favoris du jour Sans surprise, les favoris du jour sont les sprinteurs. On retrouve Mark Cavendish (Astana Qazaqstan Team), Dylan Groenewegen (Team Jayco AlUla), Bryan Coquard (Cofidis), Jordi Meeus (BORA-hansgrohe), Sam Welsford (Team dsm-firmenich), Wout Van Aert (Team Jumvo-Visma), Biniam Girmay (Intermarché-Circus-Wanty), Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck), Caleb Ewan (Lotto Dstny) et Phil Bauhaus (Bahrain Victorious). 16:49 - Encore 20 kilomètres Il ne reste plus que 20 kilomètres et les deux hommes possèdent toujours 50 secondes d'avance sur le peloton. LIRE PLUS

