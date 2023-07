Après trois semaines intenses sur les routes d'Espagne et de France, les coureurs du Tour de France 2023 en terminent avec la Grande Boucle. Et sur les Champs-Élysées, ce dimanche 23 juillet, le Belge Jordi Meeus a été le plus solide au sprint et a surpris les favoris. Jonas Vingegaard remporte son deuxième sacre consécutif sur la Grande Boucle.

20:00 - Le résumé de l'étape Jordi Meeus surprend les favoris et remporte la dernière étape du Tour de France 2023. Au tout début de cette étape qui sert surtout de célébration, Victor Campenaerts, le super combatif de cette édition, est parti, encore une fois à l'attaque. Mais le Belge se relève très vite avec le sourire aux lèvres. Après les célébrations, le peloton va accélérer à l'entrée à Paris à un peu plus de 60 kilomètres de l'arrivée. Et les Champs donnent encore des idées à Tadej Pogacar qui essaye de partir en tête du peloton. C'est ensuite un trio qui essaye d'aller finir cette étape en échappée mais Simon Clarke, Nelson Oliveira et Frederik Frison sont repris à 12km de l'arrivée. Finalement, comme à l'accoutumée, l'explication finale va se dérouler à l'issue d'un sprint massif. Si Jasper Philipsen est bien lancé, le maillot vert va être enfermé par Dylan Groenewegen et ne pourra pas retenir la fougue de son compatriote Jordi Meeus qui finit devant pour quelques millimètres. Jonas Vingegaard, de son côté, a terminé, avec son équipe, quelques minutes plus tard pour célébrer son deuxième sacre de rang sur la Grande Boucle. Il finit avec 7'29" d'avance sur Tadej Pogacar. 19:45 - Le sprint final en vidéo Découvrez l'impressionnant finish de ce Tour de France 2023 avec un sprint massif remporté au forceps par la surprise belge Jordi Meeus. 19:38 - L'équipe Jumbo-Visma en termine après Après la victoire surprise de Jordi Meeus, c'est Jonas Vingegaard et son équipe qui franchissent la ligne d'arrivée à l'issue de cette 21e étape du Tour de France 2023. Le Danois remporte la Grande Boucle pour la deuxième fois d'affilée. 19:34 - Meeus surprend les favoris ! Incroyable ! C'est un autre Belge que Jasper Philipsen qui s'impose finalement sur les Champs-Élysées ! Jordi Meeus a été particulièrement solide et surprend les favoris. 19:32 - L'équipe Jumbo-Visma se relève (2,5km) L'équipe du maillot jaune se relève pour célébrer le nouveau sacre de Jonas Vingegaard pour la deuxième année consécutive. 19:26 - Le dernier tour ! (7km) La cloche retentit au moment où Fraile et Campenaerts tentent de créer une nouvelle échappée. Il ne reste plus que 7 kilomètres à parcourir dans ce Tour de France 2023. 19:25 - Des relances de partout (8km) Ceux qui ne pourront pas sprinter tentent d'aller chercher la victoire d'étape avant tout le monde mais les équipes de sprinteurs parviennent à contrôler. 19:23 - Alaphilippe et Cort Nielsen veulent relancer (10km) Le Français et le Danois veulent fausser compagnie au peloton dans cette 21e étape du Tour de France 2023 au moment où les hommes de tête ont été repris mais la mission s'annonce rude. 19:22 - L'échappée est reprise (11,5km) À un peu moins de 12 kilomètres de l'arrivée, le trio de tête est finalement repris par le peloton emmené par un Tony Gallopin efficace. 19:20 - Plus que deux tours ! (14km) La fin de ce Tour de France 2023 approche ! Il ne reste plus que deux tours à parcourir sur les Champs-Élysées. Le peloton a toujours 15" de retard. 19:19 - Jai Hindley est de retour (14km) L'Australien arrive à combler son retard sur le peloton et devrait donc sauver sa 7e place au général dans ce Tour de France 2023. 19:17 - Toujours 17" d'avance (16km) Le peloton ne parvient pas toujours pas à revenir sur le groupe de tête dans cette fin de dernière étape du Tour de France 2023. 19:12 - Plus que 3 tours (20,5km) Les coureurs sont à 3 tours de la fin de ce Tour de France 2023. Les équipes de sprinteurs redoublent d'effort pour recoller sur le trio de tête. 19:10 - L'échappée a repris de l'avance (21,5km) Après un flottement dans le peloton, les trois hommes de tête ont regagné du temps dans cette dernière étape du Tour de France 2023 et disposent 17" d'avance. 19:06 - Le peloton revient (25km) Le trio de tête n'a plus que 5" d'avance sur le peloton qui continue de fournir son effort pour recoller. LIRE PLUS

Découvrez dès la fin de chaque étape le classement de ce Tour de France 2023 à jour, avec les écarts entre les coureurs.

Parcours et carte du Tour de France 2023

Voici la carte officielle et le parcours du Tour de France 2023 dont le départ a été fixé à Bilbao, en Espagne. Un parcours qui se concentre quasiment exclusivement dans le Centre et l'Est de la France. Plusieurs cols reconnus ont été programmés, dans les Pyrénées et les Alpes. Le Tourmalet et le Grand Colombier ont notamment été prévus au programme. Dans le détail, ce Tour de France propose 3 404 kilomètres, 30 cols (Hors catégories, 1e catégorie ou 2e catégorie), 4 arrivées au sommet et 22 kilomètres de contre-la-montre. L'organisation a déclaré 6 étapes de plaine, 6 accidentées, 8 de montagne et un chrono.

Retrouvez la liste de tous les coureurs engagés pour le Tour de France 2023.

