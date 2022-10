Tour de France 2023 : les 21 étapes et la carte déjà dévoilées ? Les dernières infos

TOUR DE FRANCE. Alors que la présentation officielle du Tour de France 2023 est prévue ce jeudi 27 octobre, le parcours de la Grande Boucle aurait déjà été dévoilé.

Le suspense est-il déjà terminé ? À la veille de l'annonce du tracé officiel du Tour de France, plusieurs médias, dont France 3, ont dévoilé en avant première ce qui pourrait être la carte officielle du Tour de France 2023. Si Christian Prudhomme donne rendez-vous ce jeudi à 11h30, voici à quoi pourrait ressemble le Tour 2023 avec le détail des étapes :

1re étape : Bilbao (Espagne) - Bilbao (Espagne) (samedi 1er juillet)

2e étape : Vitoria-Gasteiz (Espagne) - San Sebastian (Espagne) (dimanche 2 juillet)

3e étape : Amorebieta-Etxano (Espagne) - Bayonne (lundi 3 juillet)

4e étape : Dax - Nogaro (mardi 4 juillet)

5e étape : Pau - Cauterets (mercredi 5 juillet)

6e étape : Tarbes (contre-la-montre) (jeudi 6 juillet)

7e étape : Mont-de-Marsan - Bordeaux (vendredi 7 juillet)

8e étape : Libourne - Limoges (samedi 8 juillet)

9e étape : Saint-Léonard-de-Noblat - puy de Dôme (dimanche 9 juillet)

Lundi 10 juillet : repos à Clermont-Ferrand

10e étape : Vulcania (Saint-Ours-les-Roches) - Issoire (mardi 11 juillet)

11e étape : Clermont-Ferrand - Moulins (mercredi 12 juillet

12e étape : Roanne - Chiroubles ou Belleville-en-Beaujolais (jeudi 13 juillet)

13e étape : Châtillon-sur-Chalaronne - Grand Colombier (vendredi 14 juillet)

14e étape : Annemasse - Morzine (samedi 15 juillet)

15e étape : Les Gets - Saint-Gervais Mont-Blanc (dimanche 16 juillet)

Lundi 17 juillet : repos dans la vallée de l'Arve

16e étape : Passy - Combloux (contre-la-montre) (mardi 18 juillet)

17e étape : Sallanches - Courchevel altiport (mercredi 19 juillet)

18e étape : Moûtiers-Salins-les-Thermes-Brides-les-Bains - Bourg-en-Bresse (jeudi 20 juillet)

19e étape : Moirans-en-Montagne - Poligny (vendredi 21 juillet)

20e étape : Belfort - Le Markstein (samedi 22 juillet)

21e étape : Vélodrome national de Saint-Quentin-en-Yvelines - Paris-Champs-Elysées (dimanche 23 juillet)

L'une des principales question autour de ce parcours sera de savoir si Remco Evenepoel, vainqueur du Tour d'Espagne et tout nouveau champion du monde sera de la partie. Pas sur. Avec ses 70 kilomètres de contre la montre, le parcours du Giro semble être taillé pour le Belge même si Christian Prudhomme espère voir le coureur de la Quick Step sur les routes du Tour de France. videmment, Evenepoel est le bienvenu sur le Tour… dès que possible ! On sera ravi de l'accueillir. C'est d'ailleurs formidable de voir un autre champion de cette trempe-là aussi jeune. C'est très frappant, voir cette génération avec Pogacar ou encore Bernal. Des coureurs qui donnent beaucoup d'émotions au-delà du résultat, ils sont capables d'attaquer de loin. L'attaque de Remco dans la Redoute, lors de Liège-Bastogne-Liège, était phénoménale. C'était transcendant, extraordinaire. Il sait faire ça. On l'attend. Si c'est en 2023, on sera ravi. Si c'est en 2024, ce sera à l'âge où Eddy Merckx a gagné son premier Tour de France. Il est donc encore très jeune" a analysé le directeur sur la RTBF il y a un mois.

Où sera donné le départ du Tour de France 2023 ?

Pour la 110e édition du Tour de France, les organisateurs ont décidé de partir d'Espagne, un an après le départ au Danemark. La ville de Bilbao, la plus peuplée du Pays Basque a été choisie.

Quel est le parcours du Tour de France 2023 ?

Pour le moment, le parcours du Tour de France 2023 n'a pas été complétement dévoilé. Nous connaissons, à l'heure ou nous écrivons ces quelques lignes, seulement trois étapes. La 110e édition partira de Bilbao dans le pays Basque et restera trois jours là-bas. Interrogé sur le détail du parcours, Christian Prudhomme a promis de belles choses. "Ces deux dernières années, la première semaine a été clairement faîte pour les puncheurs. On connaît les meilleurs puncheurs : Wout van Aert a été phénoménal, l'envol du goéland a été merveilleux, Mathieu van der Poel était là mais inexistant et Julian Alaphilippe malheureusement n'était pas là et pourtant on a eu du spectacle. Cela dépend des coureurs mais l'année prochaine, il y a un départ de puncheurs et c'est très bien. J'espère qu'on aura Julian Alaphilippe, Mathieu van der Poel et Wout van Aert bien entendu. Je ne veux pas dire que ça peut être encore mieux mais si des coureurs qui se sentent limités en haute montagne, mais qui ont par ailleurs des capacités phénoménales, veulent utiliser la première semaine pour prendre de l'avance au général, pas seulement pour être devant pendant une semaine mais pour être plus longtemps devant, ils auront de quoi faire…"

L'édition 2023 du Tour de France sera donnée depuis Bilbao en Espagne le 1er juillet 2023. Trois étapes seront programmées en Espagne. Cette 110e édition prendre fin trois semaines plus tard sur les Champs-Elysées à Paris, le dimanche 23 juillet 2023.

Quelles sont les étapes du Tour de France 2023 ?

1ere étape, le 1 er juillet autour de Bilbao

juillet autour de Bilbao 2 e étape entre Vitoria et San Sebastian

étape entre Vitoria et San Sebastian 3e étape Amorebieta-Etxano - (France)

