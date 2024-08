US Open 2024 : Djokovic épargné, Sinner - Alcaraz en demi-finales... Le tableau

L'US Open, dernier tournoi du Grand Chelem de l'année est très attendu avec toutes les stars présentes.

Quelques semaines après le sacre de Novak Djokovic aux Jeux olympiques, le tournoi de l'US Open a débuté lundi 19 août avec les qualifications, avant l'ouverture du tableau principal lundi 26 août prochain. Le rythme infernal du circuit tennistique continue donc sur cette année 2024 avec l'enchainement de Roland-Garros, Wimbledon, les Jeux et donc l'US Open en à peine plus de trois mois.

Le tirage au sort des tableaux masculins et féminin a eu lieu dans la soirée de jeudi soir à New York, et réserve déjà quelques surprises. Au cœur d'une polémique suite à l'annonce d'un double contrôle positif au clostebol en mars dernier, avant d'être finalement blanchi par l'Agence internationale de l'intégrité du tennis, Jannik Sinner hérite de la partie de tableau la plus difficile. Il pourrait en effet retrouver Tommy Paul ou Arthur Fils en huitième, Medvedev ou Tsitsipas en quart et Alcaraz en demi-finale. Son concurrent espagnol serait opposé à Hurkacz ou De Minaur en quart de finale. Champion olympique il y a moins d'un mois, Novak Djokovic bénéficie de son côté d'une partie de tableau moins relevée, avec Rublev ou Dimitrov en quart et Zverev ou Rune en demi-finale.

Côté Français, ils sont trois à être sortis des qualifications ce vendredi à New York, avec les victoires Kyrian Jacquet, Hugo Grenier et Quentin Halys. Ils affronteront respectivement au premier tour Dimitrov, Krueger et Virtanen. Par de dernier Us Open en revanche pour Richard Gasquet, qui a été éliminé au deuxième tour des qualifications et a reçu de la part de l'organisation un hommage sur le court. Gaël Monfils pourrait affronter dès le second tour Casper Ruud, en perdition depuis Roland-Garros. Dans le reste des Français, Arthur Cazaux affronte Carreno-Busta, Rinderknech est opposé à Christopher Eubanks et Giovanni Mpetshi Perricard retrouve l'Argentin Tomas Martin Etcheverry.

Chez les dames, une seule Française a passé les qualifications. Il s'agit de Jessica Ponchet, qui n'a pas perdu un set sur les trois matchs disputés. Après un premier tour abordable, elle pourrait retrouver dès le second Elena Rybakina. Varvara Gracheva affronte de son côté la tenante du titre Coco Gauff dès son entrée en lice. Caro Garcia pourrait de son côté retrouver Wozniacki au second tour tandis que Chloé Paquet affronte la Britannique Harriet Dart.

Dans le reste du tableau féminin, Jasmine Paolini devra se méfier de son premier tour piégeux face à la Canadienne bianca Andreescu. Si l'Italienne l'a battu à Rolland Garros cette année, elle marchait sur l'eau à ce moment et Andreescu est bien plus dangereuse sur surface rapide et s'est imposée à New York il y a trois ans. Duel de frappeuses également entre Naomi Osaka et Jelena Ostapenko. Iga Swiatek a de son côté un parcours difficile avec Mirra Andreeva en potentielle adversaire des huitièmes de finale, avant Jessica Pegula, qui semble revenir à son meilleur niveau après sa victoire à Toronto et sa finale à Cincinnati. Swiatek pourrait retrouver Rybakina en demi-finale. En face Sabalenka a une partie de tableau plus dégagée avec Qinwen Zheng en quart et potentiellement Coco Gauff en demi-finale.

Le calendrier surchargé ne modifie pas les dates de l'US Open, qui se déroulera du 26 août, jour du début du premier tour, au 8 septembre 2024, jour de la finale masculine.

Quel est le palmarès masculin de l'US Open ?

Voici le palmarès de l'US Open de ces quinze dernières années chez les hommes :

2023 : Novak Djokovic bat Daniil Medvedev : 6-3 7-6 6-3

2022 : Carlos Alcaraz bat Casper Ruud : 6-4, 2-6, 7-6, 6-3

2021 : Daniil Medvedev bat Novak Djokovic : 6-4 6-4 6-4

2020 : Dominic Thiem bat Alexander Zverev : 2-6 4-6 6-4 6-3 7-6

2019 : Rafael Nadal bat Daniil Medvedev : 7-5 6-3 5-7 4-6 6-4

2018 : Novak Djokovic bat Juan Martin Del Potro : 6-3 7-6 6-3

2017 : Rafael Nadal bat Kevin Anderson : 6-3 6-3 6-4

2016 : Stanislas Wawrinka bat Novak Djokovic : 6-7 6-4 7-5 6-3

2015 : Novak Djokovic bat Roger Federer : 6-4 5-7 6-4 6-4

2014 : Marin Cilic bat Kei Nishikori : 6-3 6-3 6-3

2013 : Rafael Nadal bat Novak Djokovic : 6-2 3-6 6-4 6-1

2012 : Andy Murray bat Novak Djokovic : 7-6 7-5 2-6 3-6 6-2

2011 : Novak Djokovic bat Rafael Nadal : 6-2 6-4 6-7 6-1

2010 : Rafael Nadal bat Novak Djokovic : 6-4 5-7 6-4 6-2

2009 : Juan Martin Del Potro bat Roger Federer : 3-6 7-6 4-6 7-6 6-2

2008 : Roger Federer bat Andy Murray : 6-2 7-5 6-2

2007 : Roger Federer bat Novak Djokovic : 7-6 7-6 6-4

2006 : Roger Federer bat Andy Roddick : 6-2 4-6 7-5 6-1

2023 : Coco Gauff bat Aryna Sabalenka : 2/6 6/3 6/2

2022 : Iga Swiatek bat Ons Jabeur : 6/2 7/6

2021 : Emma Raducanu bat Leylah Fernandez : 6/4 6/3

2020 : Naomi Osaka bat Victoria Azarenka : 1/6 6/3 6/3

2019 : Bianca Andreescu bat Serena Williams 6/3 7/5

2018 : Naomi Osaka bat Serena Williams 6/2 6/4

2017 : Sloane Stephens bat Madison Keys : 6/3 6/0

2016 : Angélique Kerber bat Karolina Pliskova : 6/3 4/6 6/4

2015 : Flavia Pennetta bat Roberta Vinci : 7/6 6/2

2014 : Serena Williams bat Caroline Wozniacki : 6/3 6/3

2013 : Serena Williams bat Victoria Azarenka : 7/5 6/7 6/1

2012 : Serena Williams bat Victoria Azarenka : 6/2 2/6 7/5

2011 : Samantha Stosur bat Serena Williams : 6/2 6/2

2010 : Kim Clijsters bat Vera Zvonareva : 6/2 6/1

2009 : Kim Clijsters bat Caroline Wozniacki : 7/5 6/3

2008 : Serena Willams bat Jelena Jankovic : 6/4 7/5

2007 : Justine Hénin bat Svetlana Kuznetsova : 6/1 6/3

2006 : Maria Sharapova bat Justine Hénin : 6/4 6/4

Le court Arthur-Ashe a de nouveau été le théâtre de l'Histoire ce week-end. Peut-être le parachèvement d'une légende dimanche, avec le 24ème titre en Grand Chelem de Novak Djokovic, nouveau record absolu chez les hommes. Même si le Serbe semble avoir encore des ressources pour remporter d'autres grandes victoires au-delà de ses 36 ans, ce sacre à l'US Open restera peut-être comme celui qui le place seul au monde, devant un Rafael Nadal qui reviendra en 2024 avec l'ambition de le concurrencer à nouveau. En dominant de main de maître Daniil Medvedev en finale (6-3, 7-6, 6-3), "Nole" a conclu une quinzaine brillante et quasiment sans accroc pour lui, si l'on excepte sa petite frayeur en cinq sets contre son compatriote Laslo Djere au troisième tour.

La veille, c'est la première page d'une légende qu'on espère toute aussi longue qu'a vécu Flushing Meadows, avec le premier sacre en Grand Chelem de la prodige Coco Gauff. L'Américaine de 19 ans aura bien du mal à faire cesser les comparaisons avec Serena Williams, remportant comme son aînée son premier Grand Chelem à domicile avant ses 20 ans. Pour y parvenir, elle a dû renverser la nouvelle numéro une mondiale Aryna Sabalenka en finale (2-6, 6-3, 6-2). Aidée par un public acquis à sa cause, elle remporte le plus grand tournoi de sa jeune carrière et devra continuer à composer avec la pression de son statut à part : celui d'une joueuse si talentueuse qu'on attend d'elle encore bien des succès en Grand Chelem.

Pour les Français, vivement 2024 !

Comme lors de tous les tournois du Grand Chelem cette saison, à l'exception de Caroline Garcia à Wimbledon, aucune française ni aucun français n'a atteint les huitièmes de finale de l'US Open. Chez les femmes, l'échec est cinglant puisque seule Clara Burel est allée jusqu'au troisième tour, où elle a été balayée logiquement par Aryna Sabalenka. Caroline Garcia, seul espoir de long parcours dans le tournoi américain, a été battue dès le premier tour par la chinoise Yafan Wang, et confirme qu'elle ne fait plus partie de l'élite du tennis féminin, en attendant, espérons-le, un rebond en 2024.

Chez les hommes en revanche, l'absence de représentant en deuxième semaine cache un bilan plutôt encourageant, avec notamment trois Français au troisième tour. Adrian Mannarino, Arthur Rinderknech et Benjamin Bonzi, tous auteurs de leur meilleur parcours en Majeur cette saison, ont échoué respectivement face à Frances Tiafoe, Andrey Rublev et Dominic Stricker. Des défaites logiques mais encourageantes, comme celle d'Arthur Fils face à l'excellent Matteo Arnaldi, après avoir éliminé le 24e mondial Tallon Griekspoor au premier tour. Le Français, plus jeune joueur du top 50 masculin, continue à engranger de l'expérience et à progresser dans son jeu, avant peut-être de passer un cap l'année prochaine. Enfin, on retiendra la belle et prometteuse histoire de Titouan Droguet, âgé de 22 ans et vainqueur au premier tour de Lorenzo Musetti, 18e mondial, après s'être qualifié pour un Grand Chelem pour la première fois de sa carrière.

Des numéros 1 déchus et des belles premières

Carlos Alcaraz, éliminé en demi-finale par Daniil Medvedev, a fait un très bon tournoi et continue à prendre de l'expérience. Mais désormais, seul un tournoi gagné est un tournoi réussi pour l'Espagnol, qui rend son trône de numéro un mondial à Novak Djokovic. Moins de positif à tirer pour Iga Swiatek, éliminée en huitième de finale par Jelena Ostapenko et qui perd sa place de leader du classement WTA au profit de la finaliste Aryna Sabalenka.

Du côté des bonnes nouvelles, l'Italien Matteo Arnaldi et l'Australien Rinky Hijikata, 22 ans tous les deux, ont été les invités surprises des huitièmes de finale. Ils ont atteint ce stade pour la première fois de leur carrière en Grand Chelem, et ont réalisé deux parcours très prometteurs pour la saison 2024. Le jeune Ben Shelton, 20 ans, a obtenu la première demi-finale de Majeur de sa carrière à domicile, mais s'est arrêté à ce stade face au futur vainqueur serbe. En double masculin, la paire Ram-Salisbury remporte le titre pour la troisième année de rang, tandis que Gabriela Dabrowski et Erin Routliffe remportent ensemble leur premier trophée en Grand Chelem, dans le double féminin.