US Open 2024 : programme, scores et résultats en direct

Dernier tournoi du Grand Chelem, l'US Open a débuté le 26 août aux Etats-Unis et se terminera le 8 septembre.

Quelques semaines après le sacre de Novak Djokovic aux Jeux olympiques, le tournoi de l'US Open a débuté ce lundi 26 août. Il s'agit du dernier tournoi du Grand Chelem de la saison 2024. Après la victoire de Sinner en Australie, Alcaraz à Roland-Garros et Wimbledon, qui sera sacré en terre américaine ? Sur la surface dur, les duels s'annoncent plus serrés et plusieurs favoris se dégagent. Bien évidemment, Novak Djokovic fait figure de favori avec Carlos Alcaraz. On suivra également attentivement les Américains, très nombreux et ambitieux, mais aussi Jannik Sinner qui revient à la compétition après la polémique sur son test positif.

