US Open 2024. Sinner - Fritz : impérial, Sinner confirme son statut et entre dans l'histoire, le résumé

23:10 - Une finale à sens unique, le résumé

À Flushing Meadows, Jannik Sinner se savait attendu après des soupçons de dopage où il a été finalement disculpé. En finale face au local Taylor Fritz qui courait après une premier titre du Grand Chelem depuis Andy Roddick en 2003, l'Italien a tenu son rang de n°1 mondial. Après une entame rêvée et un break d'entrée, le Transalpin s'est fait surprendre par le 12e mondial qui a inscrit trois consécutifs mais l'Italien a finalement empoché la première manche (6-3). Dans le deuxième set, Jannik Sinner reproduit ses schémas préférentiels en se montrant très solide dans les échanges et en imprimant sa cadence sur le court Arthur Ashe.

Taylor Fritz n'y arrive pas et se retrouve dos au mur (6-3 6-4). Le local se rebelle et parvient à trouver la faille, tout en restant solide sur ses mises en jeu. À 5-4, l'Américain sert pour revenir à une manche à deux avant de craquer sur une volée qui termine dans le filet. Il n'en fallait pas plus pour permettre au n°1 mondial de s'engouffrer et remporter le deuxième titre en Grand Chelem de sa carrière (6-3 6-4 7-5) sur une faute directe adverse. Avec ce sacre à l'US Open, Jannik Sinner devient le premier Italien titré à Flushing Meadows et confirme qu'il faudra compter sur lui dans les années à venir.