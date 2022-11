Coupe du monde féminine de rugby 2022 : face à la Nouvelle-Zélande, les Bleues visent la finale, le calendrier

COUPE DU MONDE RUGBY FEMININE. Ce samedi 5 novembre, l'équipe de France féminine de rugby espère se qualifier pour la finale.

[Mis à jour le 4 novembre 2022 à 14h00] Le test ultime avant de définitivement s'offrir le droit de rêver ? Ce samedi 5 novembre, l'équipe de France de rugby féminine a rendez-vous avec son destin en disputant une demi-finale de Coupe du monde face au pays hôte, la Nouvelle Zélande. Impressionnantes face à l'Italie, les Bleues n'ont absolument rien à perdre face au Black Ferns.

Pour cette rencontre, le staff de l'équipe de France enregistre le retour de Romane Ménager, victime d'un KO face à l'Angleterre et contrainte au repos forcé pendant 12 jours. Elle reprendra son rôle de numéro 8 et fer de lance de l'attaque des Bleues alors que Charlotte Escudero bascule à l'aile de la troisième ligne. Cette rencontre, est pour beaucoup, un véritable "rêve" comme l'a expliqué Lina Queyroi en conférence de presse. "Ce qui va se passer samedi, c'est un rêve de petite fille, qu'on n'avait pas forcément imaginé vivre un jour mais quand ça arrive, on est très contente d'y être. On sait à quoi s'attendre mais il va falloir vite basculer pour ne pas se laisser emporter."

Où se déroule la Coupe du monde féminine de rugby 2022 ?

La coupe du monde de rugby féminine se déroule pour la première fois en Nouvelle Zélande dans les mythiques stades de l'Eden Park, du Stade Waitakere à Auckland, et au Northlands Events Centre de Whangārei.

Quel est le calendrier de la Coupe du monde féminine de rugby 2022 ?

Du 8 octobre au 12 novembre, la Coupe du monde féminine se déroule en Nouvelle-Zélande. Voici l'ensemble des matchs de la phase de poules à la finale :

Samedi 5 novembre

Demi-finale à 4h30 : Canada - Angleterre

Demi-finale à 07h30 : France - Nouvelle Zélande

Samedi 12 novembre

3e place à 6h30

Finale à 9h30

Quel est le calendrier des matchs de l'équipe de France ?

Présente dans le groupe C de cette Coupe du monde de rugby féminine, la France n'aura pas la tâche facile face aux meilleures nations mondiales, le calendrier :

Samedi 29 Octobre 2022 à 5h30 : France - Italie

Samedi 05 novembre 2022 : Demi-finales (Eden Park Auckland)

Samedi 12 novembre 2022 : Match pour la 3ème place (Eden Park Auckland)

Samedi 12 novembre 2022 : Finale (Eden Park Auckland)

Les 14 plus belles affiches de la compétition, dont tous les matches des Bleues, seront diffusées sur la chaîne TF1 tandis que tous les autres seront proposés sur la plateforme MyTF1. À l'issue des matches des Bleues, TF1 proposera le magazine Coupe du monde de rugby 2021, le mag, présenté par Thomas Mekhiche, accompagné des consultantes Marie Sempéré, ancienne internationale et quadruple championne de France et Coumba Diallo

Quelles sont les joueuses de l'équipe de France de rugby féminine ?

Voici la liste convoquée par le sélectionneur Thomas Darracq pour ce Mondial féminin en Nouvelle-Zélande.