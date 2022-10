Coupe du monde féminine de rugby 2022 : la France attend l'Angleterre, résultats et calendrier

COUPE DU MONDE RUGBY FEMININE. Après son très beau succès lors du match d'ouverture face à l'Afrique du Sud, l'équipe de France attend désormais les Anglaises.

[Mis à jour le 10 octobre 2022 à 08h35] Après une entame de compétition absolument parfaite pour l'équipe de France de rugby, les yeux sont désormais tournés sur le deuxième match et le choc face à l'Angleterre. Après avoir pulvérisé les Fidji, les Anglaises ont clairement annoncé la couleur, mais l'équipe de France peut y croire comme l'explique Emilie Boulard.

"Certes, on ne gagne pas les derniers matchs contre elles, mais on n'est jamais loin, donc on sait que c'est possible. Forcément, il y un peu d'agacement parce qu'on a envie d'y arriver, mais notre motivation est également décuplée, ainsi que notre volonté de les battre, surtout lors d'un évènement comme ça, où les cartes vont être totalement rebattues. Alors oui, on va être outsider mais c'est presque mieux, car au moins on pourra se jauger et vraiment entrer dans la compétition".

Où se déroule la Coupe du monde féminine de rugby 2022 ?

La coupe du monde de rugby féminine se déroule pour la première fois en Nouvelle Zélande dans les mythiques stades de l'Eden Park, du Stade Waitakere à Auckland, et au Northlands Events Centre de Whangārei.

Quels sont les groupes de la Coupe du monde féminine de rugby ?

Pour ce Mondial de rugby féminin, trois poules de quatre équipes sont présentes. La France, qualifiée, sera dans le groupe C. Les groupes :

Poule A : Nouvelle-Zélande, Australie, pays de Galles, Ecosse

Poule B : Canada, Etats-Unis, Italie , Japon

Poule C : Afrique du Sud, Angleterre, France, Fidji

Quel est le calendrier de la Coupe du monde féminine de rugby 2022 ?

Du 8 octobre au 12 novembre, la Coupe du monde féminine se déroule en Nouvelle-Zélande. Voici l'ensemble des matchs de la phase de poules à la finale :

Samedi 8 octobre 2022

France - Afrique du Sud à 3h15

Angleterre - Fidji à 6h45

Nouvelle-Zélande - Australie à 9h15

Dimanche 9 octobre

Canada - Japon à 5h15

Etats-Unis - Italie à 5h45

Galles - Ecosse à 7h15

Samedi 15 octobre

Australie - Ecosse à 5h

Etats-Unis - Japon à 7h15

Angleterre - France à 10h

Dimanche 16 octobre

Canada - Italie à 2h45

Nouvelle-Zélande - Galles à 5h15

Afrique du Sud - Fidji à 7h45

Samedi 22 octobre

Australie - Galles à 4h15

Nouvelle-Zélande - Ecosse à 6h45

France - Fidji à 9h15

Dimanche 23 octobre

Italie - Japon à 2h45

Canada - Etats-Unis à 5h15

Angleterre - Afrique du Sud à 7h45

Samedi 29 octobre

Quart de finale à 6h30

Quart de finale à 9h30

Dimanche 30 octobre

Quart de finale à 3h30

Quart de finale à 6h30

Samedi 5 novembre

Demi-finale à 6h30

Demi-finale à 9h30

Samedi 12 novembre

3e place à 6h30

Finale à 9h30

Quel est le calendrier des matchs de l'équipe de France ?

Présente dans le groupe C de cette Coupe du monde de rugby féminine, la France n'aura pas la tâche facile face aux meilleures nations mondiales, le calendrier :

Samedi 08 Octobre 2022 : Afrique du Sud – France (Eden Park Auckland)

Samedi 15 Octobre 2022 : France – Angleterre (Northland Events Centre, Whangarei)

Samedi 22 Octobre 2022 : France – Fidji (Northland Events Centre, Whangarei)

Samedi 29 Octobre 2022 / Dimanche 30 octobre 2022 : Quarts de finale

Samedi 05 novembre 2022 : Demi-finales (Eden Park Auckland)

Samedi 12 novembre 2022 : Match pour la 3ème place (Eden Park Auckland)

Samedi 12 novembre 2022 : Finale (Eden Park Auckland)

Quels sont les résultats et classements de la Coupe du monde féminine de rugby ?

Groupe A

1- Nouvelle-Zélande, 5 points

2- Pays de Galles, 4

3- Ecosse, 1

4- Australie, 0

Résultats

Samedi 8 octobre

Nouvelle-Zélande - Australie : 41-17

Dimanche 9 octobre

Pays de Galles - Ecosse : 18-15

Groupe B

1- Canada, 5 points

2- Italie, 5 points

3- Etats-Unis

4- Japon

Résultats

Dimanche 9 octobre

Etats-Unis - Italie : 10-22

Canada - Japon : 5-41

Poule C

1- Angleterre, 5 points

2- France, 5

3- Afrique du Sud, 0

4- Fidji, 0

Résultats

Samedi 8 octobre

France - Afrique du Sud : 40-5

Angleterre - Fidji : 84-19

Les 14 plus belles affiches de la compétition, dont tous les matches des Bleues, seront diffusées sur la chaîne TF1 tandis que tous les autres seront proposés sur la plateforme MyTF1. À l'issue des matches des Bleues, TF1 proposera le magazine Coupe du monde de rugby 2021, le mag, présenté par Thomas Mekhiche, accompagné des consultantes Marie Sempéré, ancienne internationale et quadruple championne de France et Coumba Diallo

Quelles sont les joueuses de l'équipe de France de rugby féminine ?

Voici la liste convoquée par le sélectionneur Thomas Darracq pour ce Mondial féminin en Nouvelle-Zélande.