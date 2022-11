Coupe du monde féminine de rugby 2022 : la France échoue aux portes de la finales ! Les résultats

COUPE DU MONDE RUGBY FEMININE. L'équipe de France de rugby a été éliminée en demi-finale de la Coupe du monde de rugby féminin. Les Bleues se sont inclinées face à la Nouvelle-Zélande (24-25).

[Mis à jour le 5 novembre 2022 à 13h30] Fin de rêve pour l'équipe de France de rugby féminin. Les Bleues ont été battues par les Néo-Zélandaises en demi-finale de la Coupe du monde, ce samedi 5 novembre 2022. Jusqu'au bout, les Françaises y auront cru. D'autant qu'elles sont entrée dans le match, tambours battant. Après 23 minutes de jeu, les Bleues menaient 10-0 face à des Blacks Ferns (les "Fougères noires", surnom de l'équipe de rugby féminin de Nouvelle-Zélande). Une lutte acharnée s'en est suivie. Finalement, Caroline Drouin a eu la pénalité de la gagne dans les derniers instants du match. Hélas, le ballon est passé à gauche des poteaux. Difficile de lui en vouloir, tant l'ouvreuse du XV de France aura été précieuse tout au long du tournoi. Les Françaises se sont finalement inclinées 24 à 25.

La Coupe du monde de rugby féminin n'est pour autant pas terminée pour les Bleues. Elles affronteront le samedi 12 novembre les Canadiennes pour le compte de la petite finale de la compétition. Bien qu'elles rêvaient d'une première finale mondiale, les Françaises auront à cœur de bien terminer cette Coupe du monde. Les Canadiennes ont, quant à elles, perdu face aux Anglaises plus tôt dans la matinée (19-26). Le même jour, la finale opposera donc la Nouvelle-Zélande à l'Angleterre. Les Blacks Ferns seront en quête d'un sixième titre mondial.

Où se déroule la Coupe du monde féminine de rugby 2022 ?

La coupe du monde de rugby féminin se déroule pour la première fois en Nouvelle Zélande dans les mythiques stades de l'Eden Park, du Stade Waitakere à Auckland, et au Northlands Events Centre de Whangārei.

Quel est le calendrier de la Coupe du monde féminine de rugby 2022 ?

Du 8 octobre au 12 novembre, la Coupe du monde féminine se déroule en Nouvelle-Zélande. Voici l'ensemble des matchs de la phase de poules à la finale :

Samedi 5 novembre

Demi-finale à 4h30 : Canada - Angleterre

Demi-finale à 07h30 : France - Nouvelle Zélande

Samedi 12 novembre

3e place à 6h30 :

Finale à 9h30

Quel est le calendrier des matchs de l'équipe de France ?

Présente dans le groupe C de cette Coupe du monde de rugby féminine, la France n'a pas eu la tâche facile face aux meilleures nations mondiales. Elle s'est hissée jusqu'en demi-finale. Malheureusement, les Bleues ont perdu face à la Nouvelle-Zélande ( 24-25). Elles affronteront le Canada dans le match pour la troisième place, samedi 12 novembre 2022.

Les 14 plus belles affiches de la compétition, dont tous les matches des Bleues, seront diffusées sur la chaîne TF1 tandis que tous les autres seront proposés sur la plateforme MyTF1. À l'issue des matches des Bleues, TF1 proposera le magazine Coupe du monde de rugby 2021, le mag, présenté par Thomas Mekhiche, accompagné des consultantes Marie Sempéré, ancienne internationale et quadruple championne de France et Coumba Diallo

Quelles sont les joueuses de l'équipe de France de rugby féminine ?

Voici la liste convoquée par le sélectionneur Thomas Darracq pour ce Mondial féminin en Nouvelle-Zélande.