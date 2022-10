Coupe du monde féminine de rugby 2022 : la France s'impose lors du match d'ouverture, classement et calendrier

COUPE DU MONDE RUGBY FEMININE. La France a remporté facilement son match d'ouverture de la Coupe du monde de rugby 2022 face à l'Afrique du sud (40-5). Retrouvez le calendrier complet et le classement de la compétition dans cet article.

[Mis à jour le 8 octobre 2022 à 13h01] La France commence parfaitement sa compétition. Le XV du coq s'est imposé en match d'ouverture de la Coupe du monde féminine de rugby 2022, samedi 8 octobre. Le score final est sans appel : 40-5. Les bleues n'ont jamais tremblé dans ce premier match de leur tournoi, elles menaient 19-0 dès la 17e minute. Malgré ce franc succès, les Françaises peuvent regretter d'avoir concédé 15 pénalités, un total bien trop élevé pour des prétendantes au titre suprême. La victoire permet à la France de se placer à la deuxième position de la poule C de cette Coupe du monde, derrière l'Angleterre qui l'a emporté 84 à 19 face aux îles Fidji.

Pour cette Coupe du monde, World Rugby a choisi de modifier le format de la compétition pour introduire des quarts de finale. L'objectif étant de mettre fin aux habituels matchs de classement, sans grand intérêt, joués par les équipes éliminées en poule. Les premiers et les deuxièmes de chaque poule accéderont aux quarts de finale, accompagnés des deux meilleurs troisièmes. Sachez également que la durée totale de la compétition a été rallongée de 23 à 35 jours pour améliorer le bien-être des joueuses. Les effectifs sont également élargis, avec 32 joueuses contre 28 précédemment.

Où se déroule la Coupe du monde féminine de rugby 2022 ?

La coupe du monde de rugby féminine se déroule pour la première fois en Nouvelle Zélande dans les mythiques stades de l'Eden Park, du Stade Waitakere à Auckland, et au Northlands Events Centre de Whangārei.

La compétition débute avec la phase de poules les week-ends des 8-9, 15-16 et 22-23 octobre 2022. La phase finale sera organisée à partir du 29 octobre 2022 avec les quarts de finale jusqu'au samedi 12 novembre, date de la finale.

Quels sont les groupes de la Coupe du monde féminine de rugby ?

Pour ce Mondial de rugby féminin, trois poules de quatre équipes sont présentes. La France, qualifiée, sera dans le groupe C. Les groupes :

Poule A : Nouvelle-Zélande, Australie, pays de Galles, Ecosse

Poule B : Canada, Etats-Unis, Italie , Japon

Poule C : Afrique du Sud, Angleterre, France, Fidji

Quel est le calendrier de la Coupe du monde féminine de rugby 2022 ?

Du 8 octobre au 12 novembre, la Coupe du monde féminine se déroule en Nouvelle-Zélande. Voici l'ensemble des matchs de la phase de poules à la finale :

Samedi 8 octobre 2022

France - Afrique du Sud à 3h15

Angleterre - Fidji à 6h45

Nouvelle-Zélande - Australie à 9h15

Dimanche 9 octobre

Canada - Japon à 5h15

Etats-Unis - Italie à 5h45

Galles - Ecosse à 7h15

Samedi 15 octobre

Australie - Ecosse à 5h

Etats-Unis - Japon à 7h15

Angleterre - France à 10h

Dimanche 16 octobre

Canada - Italie à 2h45

Nouvelle-Zélande - Galles à 5h15

Afrique du Sud - Fidji à 7h45

Samedi 22 octobre

Australie - Galles à 4h15

Nouvelle-Zélande - Ecosse à 6h45

France - Fidji à 9h15

Dimanche 23 octobre

Italie - Japon à 2h45

Canada - Etats-Unis à 5h15

Angleterre - Afrique du Sud à 7h45

Samedi 29 octobre

Quart de finale à 6h30

Quart de finale à 9h30

Dimanche 30 octobre

Quart de finale à 3h30

Quart de finale à 6h30

Samedi 5 novembre

Demi-finale à 6h30

Demi-finale à 9h30

Samedi 12 novembre

3e place à 6h30

Finale à 9h30

Quel est le calendrier des matchs de l'équipe de France ?

Présente dans le groupe C de cette Coupe du monde de rugby féminine, la France n'aura pas la tâche facile face aux meilleures nations mondiales, le calendrier :

Samedi 08 Octobre 2022 : Afrique du Sud – France (Eden Park Auckland)

Samedi 15 Octobre 2022 : France – Angleterre (Northland Events Centre, Whangarei)

Samedi 22 Octobre 2022 : France – Fidji (Northland Events Centre, Whangarei)

Samedi 29 Octobre 2022 / Dimanche 30 octobre 2022 : Quarts de finale

Samedi 05 novembre 2022 : Demi-finales (Eden Park Auckland)

Samedi 12 novembre 2022 : Match pour la 3ème place (Eden Park Auckland)

Samedi 12 novembre 2022 : Finale (Eden Park Auckland)

Les 14 plus belles affiches de la compétition, dont tous les matches des Bleues, seront diffusées sur la chaîne TF1 tandis que tous les autres seront proposés sur la plateforme MyTF1. À l'issue des matches des Bleues, TF1 proposera le magazine Coupe du monde de rugby 2021, le mag, présenté par Thomas Mekhiche, accompagné des consultantes Marie Sempéré, ancienne internationale et quadruple championne de France et Coumba Diallo

Quelles sont les joueuses de l'équipe de France de rugby féminine ?

Voici la liste convoquée par le sélectionneur Thomas Darracq pour ce Mondial féminin en Nouvelle-Zélande.