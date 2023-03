Ligue Europa Conférence 2023 : heure, chaîne TV... Le programme

Avec la défaite du PSG en Ligue des Champions contre le Bayern Munich, Nice est le dernier représentant français en Europe. Les Niçois joueront ce jeudi 9 mars les huitièmes de finale aller de la Ligue Europa Conférence.

La France n'a plus qu'un seul club de son Championnat dans les compétitions européennes et il s'agit de l'OGC Nice. Les Niçois joueront en huitième de finale de la Ligue Europa Conférence leur ticket pour les quart de finale face au Sheriff Tiraspol. Décrit par les Moldaves "comme favoris" de cette coupe, les Aiglons semblent avoir la tête sur les épaules et sont conscients du statut qui est le leur. "C'est très flatteur d'être favori contre un club qui a joué la Ligue des Champions", a commenté celui qui a transcendé le Gym, Didier Digard en conférence de presse. Invaincu depuis son arrivée les joueurs affichent de plus une grande confiance tels que le capitaine Dante qui s'est voulu ambitieux : "on a de gros objectifs et on pense aller au bout".

Plus tard, quatre matchs se disputeront sur les pelouses d'Europe. Le FC Bâle recevra le Slovan Bratislava, Gent affrontera Basaksehir, Lech Poznan défiera Djugardens et la Fiorentina accueillera Sivasspor. Plus tôt c'est Anderlecht-Villarreal et Larnaca-West Ham qui animera le début de cette soirée à 18h45.

La Lazio et l'AS Roma se partagent le Stadio Olimpico. La rencontre opposant la Lazio à l'AZ Alkmaar a été avancé à mardi 7 mars 2023. Les deux clubs italien au tirage au sort, ont été désigné comme étant l'équipe qui reçoit à l'aller. L'AS Roma étant en lice en Ligue Europa, il était impossible de disputer les deux matchs simultanément car la compétition se joue en même temps à savoir le jeudi soir. La Lazio qui a donc reçu le club néerlandais s'est inclinée 2 à 1 et partira aux Pays-Bas en ballotage défavorable. Le retour sera bien effectué le jeudi de la semaine prochaine (16 mars).

Avec la petite exception de la Lazio, les sept autres matchs se disputeront ce jeudi 9 mars avec trois affiches à 18h45 et quatre à 21h. Nice est programmé pour le premier créneau.

Larnaca - West Ham : 18h45

Anderlecht - Villarreal : 18h45

Sheriff Tiraspol - OGC Nice : 18h45

Fiorentina - Sivasspor : 21h

Lech Poznan - Djugardens : 21h

FC Bâle - Slovan Bratislava : 21h

Gent - Basaksehir : 21h

Lazio - AZ Alkmaar : 1-2 (match disputé mardi 7 mars)

Canal + Foot détient la majorité des droits de cette compétition. Seule équipe française encore en Europe, W9 retransmettra la rencontre opposant Nice au Sheriff Tiraspol.

La phase de groupes de la Ligue Europa Conférence de football se dispute du jeudi 8 septembre 2022 au jeudi 3 novembre 2022 tandis que la phase à élimination directe se déroulera du jeudi 16 février 2023 au jeudi 18 mai 2023. Quant à la finale, elle est prévue le 7 juin 2023 à l'Eden Arena de Prague (République Tchèque). Le calendrier a ensuite été établi de la manière suivante par l'UEFA :

Élimination directe

Barrages de la phase à élimination directe : 16 et 23 février 2023

Huitièmes de finale : 9 et 16 mars 2023

Quarts de finale : 13 et 20 avril 2023

Demi-finales : 11 et 18 mai 2023

Finale : 7 juin 2023 à l'Eden Arena de Prague (République Tchèque)

Comme lors de la saison dernière, l'UEFA a attribué les droits TV français de l'Europa League Conférence 2022/2023 à RMC Sport, M6 et Canal+ qui assureront ainsi la diffusion jusqu'à la fin de la saison 2023/2024. Canal + co-diffusera avec M6 l'affiche de chaque jeudi et RMC Sport propose de son côté l'intégralité des matchs restants. M6 diffusera en clair la finale prévue le 7 juin 2023. Lors de la période 2024-2027, c'est Canal + qui a racheté les droits de diffusion.

La Ligue Europa Conference 2021-2022 est la nouvelle compétition européenne lancée par l'UEFA et donc la troisième compétition internationale pour les clubs européens après la Ligue des champions et l'Europa League. Sa première édition a été lancée pour la saison 2021-2022. Elle regroupe les équipes européennes selon leurs résultats en championnat ou en coupe nationale. Le vainqueur de la Ligue Europa Conference se qualifie pour la Ligue Europa de l'année suivante.

184 équipes disputent la compétition sur l'ensemble de la saison, dont au moins une appartenant à chacune des 55 associations membres de l'UEFA et 46 en provenance de l'UEFA Champions League ou de l'UEFA Europa League selon le site de l'UEFA. La phase de groupes est constituée de :

17 équipes en provenance de la voie principale de l'UEFA Europa Conference League

5 équipes en provenance de la voie des champions de l'UEFA Europa Conference League*

10 équipes éliminées en barrages de l'UEFA Europa League

Une phase de groupes (huit groupes de quatre) est donc organisée avant une phase à élimination directe (huitièmes de finale, quarts de finale, demi-finales et finale). Les huit vainqueurs de groupes se qualifient pour les huitièmes de finale. Un tour de barrage est disputé entre les huit deuxièmes de groupes et les équipes qui terminent à la troisième place de leur groupe d'UEFA Europa League.