Euro 2024 : date, chapeaux, France... Les infos avant le tirage au sort des qualifications

EURO 2024 FOOT. Rendez-vous dimanche à midi pour le tirage au sort des qualifications de l'Euro 2024. Présente dans le chapeau 2, la France pourrait se prendre du très lourd...

Contrairement au dernier Euro de foot en 2021 et le sacre de l'Italie, l'Euro 2024 se disputera dans un seul pays et entre dans un processus responsable afin de limiter les déplacements. "Pour la première fois, la durabilité a été incluse comme critère dans le règlement du tournoi et, par conséquent, trois groupes de sites ont été établis : Nord - Nord-Est (Berlin, Hambourg, Leipzig), Ouest (Dortmund, Düsseldorf, Francfort, Gelsenkirchen, Cologne) et Sud (Francfort, Munich, Stuttgart). Les matches de chaque groupe se dérouleront uniquement dans deux groupes, ce qui réduira les distances à parcourir pour les équipes et les supporters entre les villes hôtes, et favorisera les délégations d'équipes voyageant en train ou en bus depuis leurs camps de base jusqu'aux lieux des matches pendant la phase de groupes" a expliqué Martin Kallen, directeur général d'UEFA Events SA sur le site officiel de l'Euro.

Plusieurs choses sont à savoir avant le tirage au sort. Sachez que les 53 équipes qui participent au tirage au sort de qualification sont classées sur la base du classement général de l'UEFA Nations League 2022/23 et sont réparties par le tirage dans dix groupes de qualification (sept groupes de cinq équipes et trois groupes de six équipes). Les quatre qualifiés pour la phase finale de l'UEFA Nations League sont tirés au sort dans des groupes de cinq équipes, afin de leur permettre de participer à la phase finale en juin 2023. Par ailleurs, les équipes suivantes ne peuvent pas se rencontrer pour ce tirage : Arménie et Azerbaïdjan, Belarus et Ukraine, Gibraltar et Espagne, Kosovo et Bosnie-Herzégovine et Kosovo et Serbie.

Le prochain Euro de foot en 2024 s'ouvrira le 14 juin à l'Allianz Arena de Munich pour le match d'ouverture avant de se clore le 14 juillet par la finale au Stade olympique de Berlin.

Le tirage au sort des éliminatoires de l'Euro 2024 de foot se déroule le 9 octobre 2022 du côté de Francfort. Les équipes seront placées dans dix groupes de cinq (contenant les quatre participants à la phase finale de l'UEFA Nations League) ou six. Les équipes disputent un mini-championnat à domicile et à l'extérieur, les vainqueurs de groupe et les deuxièmes se qualifiant directement pour la phase finale. Les trois autres billets sont attribués à l'issue des barrages, auxquels participent 12 équipes sélectionnées sur la base de leurs performances lors de l'UEFA Nations League 2022/23. Voici la procédure du tirage :

Le tirage débute avec le chapeau " UNL " et le chapeau 1, puis va du chapeau 2 à 6. Chaque chapeau est entièrement vidé avant de passer au chapeau suivant.

• Dans chaque chapeau, les équipes tirées sont réparties par ordre alphabétique du Groupe A au Groupe J. Dans le chapeau " UNL ", les quatre finalistes UNL seront réparties dans les Groupes A, B, C et D dans l'ordre du tirage.

• Dans le chapeau 1, les équipes seront réparties dans les Groupes E à J dans l'ordre du tirage.

• Dans le chapeau 2, quand une condition de tirage s'applique ou viendra à s'appliquer, l'équipe tirée se voit attribuer le premier groupe disponible dans l'ordre alphabétique.

• Le chapeau 6 ne contenant que trois équipes, ces dernières sont tirées en sixième position des Groupes H à J et placées dans le premier groupe disponible dans l'ordre alphabétique.

Quels sont les chapeaux pour le tirage au sort de l'Euro 2024 ?

Tous les chapeaux pour le tirage au sort de l'Euro 2024 sont tombés avec donc l'équipe de France dans le 2e chapeau avec notamment l'Angleterre.

Chapeau 1: Pays-Bas, Croatie, Espagne, Italie, Danemark, Portugal, Belgique, Hongrie, Suisse, Pologne.

Chapeau 2: France, Autriche, Tchéquie, Angleterre, Pays de Galles, Israël, Bosnie-Herzégovine, Serbie, Écosse, Finlande.

Chapeau 3: Ukraine, Islande, Norvège, Slovénie, Irlande, Albanie, Monténégro, Roumanie, Suède, Arménie.

Chapeau 4: Géorgie, Grèce, Turquie, Kazakhstan, Luxembourg, Azerbaïdjan, Kosovo, Bulgarie, Îles Féroé, Macédoine du Nord.

Chapeau 5: Slovaquie, Irlande du Nord, Chypre, Biélorussie, Lituanie, Gibraltar, Estonie, Lettonie, Moldavie, Malte.

Chapeau 6: Andorre, Saint-Marin, Liechtenstein.

L'Euro 2024 se déroulera dans un unique pays en 2024, en Allemagne. La compétition a été attribuée par l'UEFA en septembre 2018. Trois groupes de sites ont été établis pour cet Euro : Nord - Nord-Est (Berlin, Hambourg, Leipzig), Ouest (Dortmund, Düsseldorf, Francfort, Gelsenkirchen, Cologne) et Sud (Francfort, Munich, Stuttgart).

Berlin : Olympiastadion Berlin (capacité : 70 000 places)

: Olympiastadion Berlin (capacité : 70 000 places) Cologne : Cologne Stadium (47 000)

: Cologne Stadium (47 000) Dortmund : BVB Stadion Dortmund (66 000)

: BVB Stadion Dortmund (66 000) Düsseldorf : Düsseldorf Arena (40 000)

: Düsseldorf Arena (40 000) Francfort : Frankfurt Arena (48 000)

: Frankfurt Arena (48 000) Gelsenkirchen : Arena AufSchalke (50 000)

: Arena AufSchalke (50 000) Hambourg : Volksparkstadion Hamburg (50 000)

: Volksparkstadion Hamburg (50 000) Leipzig : Leipzig Stadium (42 000)

: Leipzig Stadium (42 000) Munich : Munich Football Arena (67 000)

: Munich Football Arena (67 000) Stuttgart : Stuttgart Arena (54 000)

Quel est le calendrier des éliminatoires de l'Euro 2024 ?

Voici le calendrier complet des qualifications pour l'Euro 2024 de football qui s'étalent de mars 2023 à mars 2024 pour les barrages.