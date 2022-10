Euro 2024 : dates, calendrier, groupes... Toutes les infos des éliminatoires

EURO 2024 FOOT. Après le tirage au sort effectué à Francfort le dimanche 9 octobre, la France connait ses adversaires pour les qualifications de l'Euro 2024.

Dimanche 9 octobre 2022, l'Euro 2024 a officiellement débuté avec le tirage au sort de la phase de groupes des éliminatoires qui se disputeront à partir du mois de mars 2023 avant la compétition prévue en Allemagne. Malgré une bonne position au classement Fifa, l'équipe de France s'est retrouvée dans le chapeau 2 en raison de sa mauvaise performance en Ligue des nations. Conséquence, si les Bleus ont droit à un groupe abordable avec l'Irlande, la Grèce ou encore Gibraltar, ils auront tout de même une double confrontation face aux Pays-Bas.

"C'est un groupe assez dense, un groupe de valeur. Un tirage ça peut toujours être mieux, ça peut être pire. Est-ce que c'est plus facile de se qualifier dans un groupe de cinq ou un groupe de six ? Je ne sais pas, chacun amènera la réponse, sachant que les deux premiers seront qualifiés, ce qui n'était pas le cas il y a quelques années (avec l'Euro à 16 équipes et non 24) " a lancé Didier Deschamps.

Après le tirage au sort effectué le 9 octobre 2022 depuis Francfort en Allemagne, pays hôte de la compétition, l'équipe de France, présente dans le chapeau 2, se retrouve dans la poule B avec les Pays-Bas, l'Irlande, la Grèce et Gibraltar...Tous les groupes :

Groupe A : Espagne / Ecosse / Norvège / Géorgie / Chypre

Groupe B : Pays-Bas / France / Irlande / Grèce / Gibraltar

Groupe C : Italie / Angleterre / Ukraine / Macédoine / Malte

Groupe D : Croatie / Pays-Bas / Arménie / Turquie / Lettonie

Groupe E : Pologne / République Tchèque / Albanie / Iles Feroe / Moldavie

Groupe F : Belgique / Autriche / Suède / Azebaidjan / Estonie

Groupe G : Hongrie / Serbie / Monténégro / Bulgarie / Lituanie

Groupe H : Danemark / Finlande / Slovénie / Kazakhstan / Irlande du Nord / San Marin

Groupe I : Suisse / Israël / Roumanie / Kosovo / Bélarus / Andorre

Groupe J : Portugal / Bosnie / Islande / Luxembourg / Slovaquie / Liechtenstein

Le prochain Euro de foot en 2024 s'ouvrira le 14 juin à l'Allianz Arena de Munich pour le match d'ouverture avant de se clore le 14 juillet par la finale au Stade olympique de Berlin.

L'Euro 2024 se déroulera dans un unique pays en 2024, en Allemagne. La compétition a été attribuée par l'UEFA en septembre 2018. Trois groupes de sites ont été établis pour cet Euro : Nord - Nord-Est (Berlin, Hambourg, Leipzig), Ouest (Dortmund, Düsseldorf, Francfort, Gelsenkirchen, Cologne) et Sud (Francfort, Munich, Stuttgart).

Berlin : Olympiastadion Berlin (capacité : 70 000 places)

: Olympiastadion Berlin (capacité : 70 000 places) Cologne : Cologne Stadium (47 000)

: Cologne Stadium (47 000) Dortmund : BVB Stadion Dortmund (66 000)

: BVB Stadion Dortmund (66 000) Düsseldorf : Düsseldorf Arena (40 000)

: Düsseldorf Arena (40 000) Francfort : Frankfurt Arena (48 000)

: Frankfurt Arena (48 000) Gelsenkirchen : Arena AufSchalke (50 000)

: Arena AufSchalke (50 000) Hambourg : Volksparkstadion Hamburg (50 000)

: Volksparkstadion Hamburg (50 000) Leipzig : Leipzig Stadium (42 000)

: Leipzig Stadium (42 000) Munich : Munich Football Arena (67 000)

: Munich Football Arena (67 000) Stuttgart : Stuttgart Arena (54 000)

Quel est le calendrier des éliminatoires de l'Euro 2024 ?

Voici le calendrier complet des qualifications pour l'Euro 2024 de football qui s'étalent de mars 2023 à mars 2024 pour les barrages.