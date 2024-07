Euro 2024 : l'adversaire et la date du quart de finale des Bleus

La France est en 8e de finale et attend désormais son adversaire pour les quarts de finale.

L'équipe de France s'est qualifiée de façon miraculeuse pour les quarts de finale de l'Euro 2024 après sa victoire 1-0 face à la Belgique sur une frappe contrée de Kolo Muani par Vertonghen. La France attend désormais son adversaire. Ce dernier sera le vainqueur du quart de finale entre le Portugal et la Slovénie. On pourrait retrouver donc Cristiano Ronaldo et la sélection portugaise, bourreaux des Français lors de la finale de l'Euro 2016. La rencontre aurait lieu le vendredi 5 juillet à 21h du côté d'Hambourg.

Pour l'heure, nous connaissons deux quarts de finale sur quatre avec la rencontre très attendue entre l'Espagne, tombeuse de la Géorgie, et l'Allemagne, difficile vainqueur du Danemark dans une finale avant l'heure. De l'autre côté, les Anglais, miraculés face à la Slovaquie, joueront face à la Suisse, tombeuse du tenant du titre italien.

Calendrier et résultats des matchs de l'Euro 2024

L'Euro 2024 est entré désormais dans sa phase finale. Voici toutes les dates, heures et les résultats des matchs de la compétition. Les scores sont actualisés ci-dessous dès le coup de sifflet final des rencontres.

21h (Francfort) Portugal - Slovénie

Portugal - Slovénie Mardi 2 juillet

18h (Munich) Roumanie - Pays-Bas

Roumanie - Pays-Bas 21h (Leipzig) Autriche - Turquie

Autriche - Turquie Vendredi 5 juillet

18h : Espagne - Allemagne (MHPArena, Stuttgart)

21h : France ou Belgique - Portugal ou Slovénie (Volksparkstadion, Hambourg)

Samedi 6 juillet

18h : Angleterre - Suisse (Merkur Spiel-Arena, Düsseldorf)

21h : Roumanie ou Pays-Bas - Autriche ou Turquie (Olympiastadion, Berlin)

Mardi 9 juillet

21 heures: Demi-finale 1

Mercredi 10 juillet

21 heures: Demi-finale 2

Dimanche 14 juillet

21 heures: Finale à Berlin

Les actus et les matchs de l'Euro 2024

L'Euro 2024 de football a été programmé du 14 juin au 14 juillet et va s'achever à quelques jours du lancement des Jeux olympiques de Paris. Le match d'ouverture a été organisé à l'Allianz Arena de Munich. La finale a pour sa part été fixée au Stade olympique de Berlin.

L'Euro de foot se déroule dans un unique pays en 2024, en Allemagne. La compétition a été attribuée par l'UEFA en septembre 2018. Trois groupes de sites ont été établis pour cet Euro : Nord - Nord-Est (Berlin, Hambourg, Leipzig), Ouest (Dortmund, Düsseldorf, Francfort, Gelsenkirchen, Cologne) et Sud (Francfort, Munich, Stuttgart).