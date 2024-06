Euro 2024 : classements, résultats... Les infos

Du 14 juin au 14 juillet, suivez tous les résultats et classements de l'Euro 2024 de football.

Nous connaissons déjà certaines équipes qualifiées pour les huitièmes de finale de l'Euro 2024. Pays hôte, l'Allemagne a fait le travail face à la Hongrie en s'imposant 2-0 pour son deuxième match dans la compétition et rejoint déjà la phase finale de cet Euro. Elle sera accompagnée par la Suisse qui a fait match nul 1-1 face à l'Ecosse et qui est assurée de jouer la suite du tournoi. En revanche, la situation devient inquiétante pour la Croatie qui a concédé le match nul dans les dernières secondes face à l'Albanie et qui attend très fébrilement le match entre l'Espagne et l'Italie.

L'Euro 2024 continue ce jeudi. L'Angleterre est attendue face au Danemark. Les Anglais, assez décevants lors de leur premier match face à la Serbie, doivent passer la deuxième face à des Danois toujours très accrocheurs. En cas de victoire, la bande à Southgate sera qualifiée pour les huitièmes de finale. Mais comme évoqué plus haut, la grosse affiche de cet Euro est prévue pour ce soir, avec l'Espagne qui affronte l'Italie. En cas de victoire, l'une des deux équipes serait qualifiée et en cas de match nul, la tendance serait très bonne pour les deux nations surtout après le nouveau revers des Croates.

Groupes et classement de l'Euro

Retrouvez tous les groupes de l'Euro 2024 de football qui se dispute en Allemagne avec le classement mis à jour automatiquement à la fin des rencontres.

Résultats de l'Euro 2024

Voici tous les résultats de l'Euro 2024 de football. Les scores sont actualisés dès le coup de sifflet final des rencontres.

Mardi 18 juin

18 heures: Turquie-Georgie

21 heures: Portugal-République Tchèque

Mercredi 19 juin

15 heures: Croatie-Albanie

18 heures: Allemagne-Hongrie

21 heures: Ecosse-Suisse

Jeudi 20 juin

15 heures: Slovénie-Serbie

18 heures: Danemark-Angleterre

21 heures: Espagne-Italie

Vendredi 21 juin

15 heures: Slovaquie-Ukraine

18 heures: Pologne-Autriche

21 heures: Pays-Bas-France

Samedi 22 juin

15 heures: Georgie-République Tchèque

18 heures: Turquie-Portugal

21 heures: Belgique-Roumanie

Dimanche 23 juin

21 heures: Suisse-Allemagne

21 heures: Ecosse-Hongrie

Lundi 24 juin

21 heures: Albanie-Espagne

21 heures: Croatie-Italie

Mardi 25 juin

21 heures: Angleterre-Slovénie

21 heures: Danemark-Serbie

18 heures: Pays-Bas - Autriche

18 heures: France-Pologne

Mercredi 26 juin

18 heures: Slovaquie-Roumanie

18 heures: Ukraine-Belgique

21 heures: Georgie-Portugal

21 heures: République Tchèque-Turquie

Huitièmes de finale

Samedi 29 juin

21 heures: Huitième de finale 1er groupe A-2e groupe C

18 heures: Huitième de finale 2e groupe A-2e groupe B

Dimanche 30 juin

21 heures: Huitième de finale 1er groupe B-3e groupe A/D/E/F

18 heures: Huitième de finale 1er groupe C-3e groupe D/E/F

Lundi 1er juillet

21 heures: Huitième de finale 1er groupe F-3e groupe A/B/C

18 heures: Huitième de finale 2e groupe D-2e groupe E

Mardi 2 juillet

18 heures: Huitième de finale 1er groupe E-3e groupe A/B/C/D

21 heures: Huitième de finale 1er groupe D-2e groupe F

Vendredi 5 juillet

18 heures: Quart de finale

21 heures: Quart de finale

Samedi 6 juillet

18 heures: Quart de finale

21 heures: Quart de finale

Mardi 9 juillet

21 heures: Demi-finale 1

Mercredi 10 juillet

21 heures: Demi-finale 2

Dimanche 14 juillet

21 heures: Finale à Berlin

Les actus et les matchs de l'Euro 2024

L'Euro 2024 de football a été programmé du 14 juin au 14 juillet, à quelques jours du lancement des Jeux olympiques de Paris. Le match d'ouverture a été organisé à l'Allianz Arena de Munich. La finale a pour sa part été fixée au Stade olympique de Berlin.

L'Euro de foot se déroule dans un unique pays en 2024, en Allemagne. La compétition a été attribuée par l'UEFA en septembre 2018. Trois groupes de sites ont été établis pour cet Euro : Nord - Nord-Est (Berlin, Hambourg, Leipzig), Ouest (Dortmund, Düsseldorf, Francfort, Gelsenkirchen, Cologne) et Sud (Francfort, Munich, Stuttgart).