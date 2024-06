Euro 2024 : la France en huitième de finale ou éliminée si... Classements et résultats

L'équipe de France n'est pas encore officiellement qualifiée pour les huitièmes de finale, mais en est très proche.

Le tableau des huitièmes de finale commence à être connu et le moins que l'on puisse dire c'est que la première partie est dense avec déjà l'Allemagne, qui a terminé à la première place de façon miraculeuse après son nul face à la Suisse dimanche, l'Espagne, déjà qualifiée et première avant même son dernier match et le Portugal, dans la même situation que les Espagnols. Les Bleus auront donc tout intérêt de se qualifier à la première place et atterrir donc dans la deuxième partie du tableau de ces huitièmes.

Les scénarios de qualification :

s'ils ne perdent pas contre la Pologne

si l'Autriche ne bat pas les Pays-Bas

s'ils perdent contre la Pologne, mais que dans le même temps, les Pays-Bas perdent contre l'Autriche sur un plus gros écart

s'ils perdent contre la Pologne, mais terminent parmi les meilleurs troisièmes avec quatre points.

Les Bleus peuvent également se qualifier dès ce lundi soir. Car si l'Albanie, opposée à l'Espagne, ne parvient pas à l'emporter, elle ne totalisera que 1 ou 2 points, selon le résultat. Le troisième de ce groupe (Italie, Croatie ou Albanie) ne pourra alors compter plus de trois points. En cas de victoire de l'Italie face à la Croatie, les Transalpins seraient 2e avec 6 points et les Croates 3e ou 4e avec 1 point. En cas de match nul entre Italiens et Croates, le 3e serait l'Albanie ou la Croatie, avec 2 points. Enfin en cas de victoire de la Croatie, elle ravirait la 2e place à l'Italie avec 4 points, laissant les Transalpins 3e avec 3 points.

Dans tous ces scénarios, la France serait alors assurée de figurer au moins parmi les quatre meilleurs troisièmes de groupes avec quatre points

Un scénario catastrophe existe néanmoins car si les Bleus s'inclinent contre la Pologne pendant que les Pays-Bas perdent contre l'Autriche sur un plus petit écart, ils termineront troisièmes de la poule et devront attendre pour savoir s'ils sont un meilleur troisième ou non.

Groupes et classement de l'Euro

Retrouvez tous les groupes de l'Euro 2024 de football qui se dispute en Allemagne avec le classement mis à jour automatiquement à la fin des rencontres.

Résultats de l'Euro 2024

Voici tous les résultats de l'Euro 2024 de football. Les scores sont actualisés dès le coup de sifflet final des rencontres.

Lundi 24 juin

21 heures: Albanie-Espagne

21 heures: Croatie-Italie

Mardi 25 juin

21 heures: Angleterre-Slovénie

21 heures: Danemark-Serbie

18 heures: Pays-Bas - Autriche

18 heures: France-Pologne

Mercredi 26 juin

18 heures: Slovaquie-Roumanie

18 heures: Ukraine-Belgique

21 heures: Georgie-Portugal

21 heures: République Tchèque-Turquie

Huitièmes de finale

Samedi 29 juin

21 heures: Huitième de finale 1er groupe A-2e groupe C

18 heures: Huitième de finale 2e groupe A-2e groupe B

Dimanche 30 juin

21 heures: Huitième de finale 1er groupe B-3e groupe A/D/E/F

18 heures: Huitième de finale 1er groupe C-3e groupe D/E/F

Lundi 1er juillet

21 heures: Huitième de finale 1er groupe F-3e groupe A/B/C

18 heures: Huitième de finale 2e groupe D-2e groupe E

Mardi 2 juillet

18 heures: Huitième de finale 1er groupe E-3e groupe A/B/C/D

21 heures: Huitième de finale 1er groupe D-2e groupe F

Vendredi 5 juillet

18 heures: Quart de finale

21 heures: Quart de finale

Samedi 6 juillet

18 heures: Quart de finale

21 heures: Quart de finale

Mardi 9 juillet

21 heures: Demi-finale 1

Mercredi 10 juillet

21 heures: Demi-finale 2

Dimanche 14 juillet

21 heures: Finale à Berlin

Les actus et les matchs de l'Euro 2024

L'Euro 2024 de football a été programmé du 14 juin au 14 juillet, à quelques jours du lancement des Jeux olympiques de Paris. Le match d'ouverture a été organisé à l'Allianz Arena de Munich. La finale a pour sa part été fixée au Stade olympique de Berlin.

L'Euro de foot se déroule dans un unique pays en 2024, en Allemagne. La compétition a été attribuée par l'UEFA en septembre 2018. Trois groupes de sites ont été établis pour cet Euro : Nord - Nord-Est (Berlin, Hambourg, Leipzig), Ouest (Dortmund, Düsseldorf, Francfort, Gelsenkirchen, Cologne) et Sud (Francfort, Munich, Stuttgart).