Euro 2024 : la stat terrifiante des Bleus avant le 8e face à la Belgique

Début de la phase finale de l'Euro 2024 samedi 29 juin avec une stat terrifiante pour la France.

Les Bleus de Didier Deschamps affronteront la Belgique ce lundi 1er juillet, à 18h, pour une place en quarts de finale. Un match qui s'annonce particulièrement tendu face à un adversaire bien connu qui n'a toujours pas digéré la demi-finale de la Coupe du monde 2018. L'équipe de France avait également retrouvé la Belgique en octobre 2021, encore en demi-finale, mais de la Ligue des Nations cette fois. Et elle avait de nouveau mis "le seum" aux joueurs belges. Menés de deux buts à la pause, les hommes de Didier Deschamps s'étaient finalement imposés 3-2. Les Belges avaient été surpris par Benzema, puis rattrapés sur un penalty de Mbappé. C'est finalement Theo Hernandez qui viendra les crucifier à la 90e minute.

Mais avant cette rencontre, une stat assez terrifiante traverse la France puisque les Bleus réalisent quasiment le même parcours qu'à l'Euro 2020. Et on le sait, les Bleus ont été éliminés aux tirs au but face à la Suisse en 8e. Dans le détail et pour prouver cette similitude, les Bleus se sont imposés lors du premier match grâce à un but marqué contre son camp (Allemagne en 2021, Autriche en 2024), la deuxième rencontre s'est soldée sur un score nul (Hongrie en 2021 et Pays-Bas en 2024) et la troisième également, avec notamment des buts marqués sur penalty par les deux équipes (Portugal en 2021 et Pologne en 2024)...

Calendrier et résultats des matchs de l'Euro 2024

L'Euro 2024 est entré désormais dans sa phase finale. Voici toutes les dates, heures et les résultats des matchs de la compétition. Les scores sont actualisés ci-dessous dès le coup de sifflet final des rencontres.

Samedi 29 juin

18h (Berlin) Suisse - Italie

Suisse - Italie 21h (Dortmund) Allemagne - Danemark

Allemagne - Danemark Dimanche 30 juin

18h (Gelsenkirchen) Angleterre - Slovaquie

Angleterre - Slovaquie 21h (Cologne) Espagne - Géorgie

Espagne - Géorgie Lundi 1er juillet

18h (Dusseldorf) France - Belgique

France - Belgique 21h (Francfort) Portugal - Slovénie

Portugal - Slovénie Mardi 2 juillet

18h (Munich) Roumanie - Pays-Bas

Roumanie - Pays-Bas 21h (Leipzig) Autriche - Turquie

Autriche - Turquie Vendredi 5 juillet

18 heures: Quart de finale

21 heures: Quart de finale

Samedi 6 juillet

18 heures: Quart de finale

21 heures: Quart de finale

Mardi 9 juillet

21 heures: Demi-finale 1

Mercredi 10 juillet

21 heures: Demi-finale 2

Dimanche 14 juillet

21 heures: Finale à Berlin

Les actus et les matchs de l'Euro 2024

L'Euro 2024 de football a été programmé du 14 juin au 14 juillet et va s'achever à quelques jours du lancement des Jeux olympiques de Paris. Le match d'ouverture a été organisé à l'Allianz Arena de Munich. La finale a pour sa part été fixée au Stade olympique de Berlin.

L'Euro de foot se déroule dans un unique pays en 2024, en Allemagne. La compétition a été attribuée par l'UEFA en septembre 2018. Trois groupes de sites ont été établis pour cet Euro : Nord - Nord-Est (Berlin, Hambourg, Leipzig), Ouest (Dortmund, Düsseldorf, Francfort, Gelsenkirchen, Cologne) et Sud (Francfort, Munich, Stuttgart).