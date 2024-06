Euro 2024 : les Bleus qualifiés si... Tous les classements et résultats

L'équipe de France pourrait déjà entrevoir la qualification en huitième de finale de l'Euro 2024 en cas de résultat positif face aux Pays-Bas.

Place au 2e match des Bleus vendredi 21 juin, avec un nouveau choc très attendu de la phase de poules, France - Pays-Bas. En cas de victoire ce vendredi soir dans le stade de Leipzig, les hommes de Didier Deschamps pourraient déjà être qualifiés pour les huitièmes de finale de la compétition. Mais leur qualification ne dépend pas que d'eux. En effet, une victoire face aux Oranje amènerait les Bleus à six points dans ce groupe D, contre trois pour les Pays-Bas. Pour s'assurer de la qualification, il faudrait que la Pologne et l'Autriche se quittent sur un match nul un peu plus tôt dans la journée pour que ces deux équipes ne soient plus en position de rejoindre la France au classement. Une victoire ce soir assurerait tout de même de très grandes chances de qualification même en cas de victoire de la Pologne ou de l'Autriche, car avec six points la France serait au pire troisième du groupe et figurerait quasi obligatoirement parmi les quatre meilleurs troisièmes de groupe.

Dans les autres groupes, plusieurs équipes ont déjà validé leur ticket pour les huitièmes de finale de la compétition. Dans une rencontre au sommet contre l'Italie hier soir, l'Espagne s'est imposé 1-0 et ne peut plus sortir des deux premiers du groupe. C'est également le cas du pays organisateur. L'Allemagne s'est assuré les huitièmes de finale et jouera pour la première place du groupe face à la Suisse. En revanche, l'Angleterre n'est pas encore assuré de sa qualification. Les hommes de Southgate ont en effet concédé le nul 1-1 face au Danemark hier après-midi.

Groupes et classement de l'Euro

Retrouvez tous les groupes de l'Euro 2024 de football qui se dispute en Allemagne avec le classement mis à jour automatiquement à la fin des rencontres.

Résultats de l'Euro 2024

Voici tous les résultats de l'Euro 2024 de football. Les scores sont actualisés dès le coup de sifflet final des rencontres.

Mardi 18 juin

18 heures: Turquie-Georgie

21 heures: Portugal-République Tchèque

Mercredi 19 juin

15 heures: Croatie-Albanie

18 heures: Allemagne-Hongrie

21 heures: Ecosse-Suisse

Jeudi 20 juin

15 heures: Slovénie-Serbie

18 heures: Danemark-Angleterre

21 heures: Espagne-Italie

Vendredi 21 juin

15 heures: Slovaquie-Ukraine

18 heures: Pologne-Autriche

21 heures: Pays-Bas-France

Samedi 22 juin

15 heures: Georgie-République Tchèque

18 heures: Turquie-Portugal

21 heures: Belgique-Roumanie

Dimanche 23 juin

21 heures: Suisse-Allemagne

21 heures: Ecosse-Hongrie

Lundi 24 juin

21 heures: Albanie-Espagne

21 heures: Croatie-Italie

Mardi 25 juin

21 heures: Angleterre-Slovénie

21 heures: Danemark-Serbie

18 heures: Pays-Bas - Autriche

18 heures: France-Pologne

Mercredi 26 juin

18 heures: Slovaquie-Roumanie

18 heures: Ukraine-Belgique

21 heures: Georgie-Portugal

21 heures: République Tchèque-Turquie

Huitièmes de finale

Samedi 29 juin

21 heures: Huitième de finale 1er groupe A-2e groupe C

18 heures: Huitième de finale 2e groupe A-2e groupe B

Dimanche 30 juin

21 heures: Huitième de finale 1er groupe B-3e groupe A/D/E/F

18 heures: Huitième de finale 1er groupe C-3e groupe D/E/F

Lundi 1er juillet

21 heures: Huitième de finale 1er groupe F-3e groupe A/B/C

18 heures: Huitième de finale 2e groupe D-2e groupe E

Mardi 2 juillet

18 heures: Huitième de finale 1er groupe E-3e groupe A/B/C/D

21 heures: Huitième de finale 1er groupe D-2e groupe F

Vendredi 5 juillet

18 heures: Quart de finale

21 heures: Quart de finale

Samedi 6 juillet

18 heures: Quart de finale

21 heures: Quart de finale

Mardi 9 juillet

21 heures: Demi-finale 1

Mercredi 10 juillet

21 heures: Demi-finale 2

Dimanche 14 juillet

21 heures: Finale à Berlin

Les actus et les matchs de l'Euro 2024

L'Euro 2024 de football a été programmé du 14 juin au 14 juillet, à quelques jours du lancement des Jeux olympiques de Paris. Le match d'ouverture a été organisé à l'Allianz Arena de Munich. La finale a pour sa part été fixée au Stade olympique de Berlin.

L'Euro de foot se déroule dans un unique pays en 2024, en Allemagne. La compétition a été attribuée par l'UEFA en septembre 2018. Trois groupes de sites ont été établis pour cet Euro : Nord - Nord-Est (Berlin, Hambourg, Leipzig), Ouest (Dortmund, Düsseldorf, Francfort, Gelsenkirchen, Cologne) et Sud (Francfort, Munich, Stuttgart).