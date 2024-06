Euro 2024 : les classements de tous les groupes et les résultats

L'Euro de football se déroule du 14 juin au 14 juillet en Allemagne, avec 51 matchs au programme. Découvrez toutes les poules, les résultats et classements en temps réel.

L'Euro 2024 a débuté depuis plusieurs jours et toutes les nations favorites de ce championnat d'Europe sont, pour le moment, au rendez-vous. Lors du match d'ouverture, l'Allemagne a réalisé un festival face à l'Ecosse, s'imposant 5-1. De son côté, l'Espagne a déroulé son football et s'est affichée comme l'une des favorites en terrassant la Croatie de Modric sur le score de 3-0. Le bilan est plus mitigé pour l'Italie, les Pays-Bas et l'Angleterre. Les Italiens, menés rapidement au score face à l'Albanie, ont réussi à renverser la vapeur rapidement pour s'imposer 2-1. Dans le groupe de France, les Pays-Bas ont eu du mal, mais ont également renversé la vapeur face à une équipe de Pologne très accrocheuse (2-1). Enfin, l'Angleterre avait droit à un match piège face à la Serbie, mais a réussi à faire l'essentiel en s'imposant 1-0.

Ce lundi, c'est le grand jour pour l'équipe de France qui entre dans la compétition dans un contexte politique très compliqué. Les propos des conférences de presse concernent d'ailleurs essentiellement la montée des extrêmes plutôt que la rencontre. Mais il y a bien un match à jouer pour les Bleus, face à l'Autriche et s'il n'est pas "décisif" comme l'a indiqué Didier Deschamps, il est très important.

Groupes et classement de l'Euro

Retrouvez tous les groupes de l'Euro 2024 de football qui se dispute en Allemagne avec le classement qui se met à jour automatiquement à la fin des rencontres.

Résultats de l'Euro 2024

Voici tous les résultats dès le coup de sifflet final des rencontres.

Samedi 15 juin

15 heures: Hongrie-Suisse

18 heures: Espagne-Croatie

21 heures: Italie-Albanie

Dimanche 16 juin

15 heures: Pologne-Pays-Bas

18 heures: Slovénie-Danemark

21 heures: Serbie-Angleterre

Lundi 17 juin

15 heures: Roumanie-Ukraine

18 heures: Belgique-Slovaquie

21 heures: Autriche-France

Mardi 18 juin

18 heures: Turquie-Georgie

21 heures: Portugal-République Tchèque

Mercredi 19 juin

15 heures: Croatie-Albanie

18 heures: Allemagne-Hongrie

21 heures: Ecosse-Suisse

Jeudi 20 juin

15 heures: Slovénie-Serbie

18 heures: Danemark-Angleterre

21 heures: Espagne-Italie

Vendredi 21 juin

15 heures: Slovaquie-Ukraine

18 heures: Pologne-Autriche

21 heures: Pays-Bas-France

Samedi 22 juin

15 heures: Georgie-République Tchèque

18 heures: Turquie-Portugal

21 heures: Belgique-Roumanie

Dimanche 23 juin

21 heures: Suisse-Allemagne

21 heures: Ecosse-Hongrie

Lundi 24 juin

21 heures: Albanie-Espagne

21 heures: Croatie-Italie

Mardi 25 juin

21 heures: Angleterre-Slovénie

21 heures: Danemark-Serbie

18 heures: Pays-Bas - Autriche

18 heures: France-Pologne

Mercredi 26 juin

18 heures: Slovaquie-Roumanie

18 heures: Ukraine-Belgique

21 heures: Georgie-Portugal

21 heures: République Tchèque-Turquie

Huitièmes de finale

Samedi 29 juin

21 heures: Huitième de finale 1er groupe A-2e groupe C

18 heures: Huitième de finale 2e groupe A-2e groupe B

Dimanche 30 juin

21 heures: Huitième de finale 1er groupe B-3e groupe A/D/E/F

18 heures: Huitième de finale 1er groupe C-3e groupe D/E/F

Lundi 1er juillet

21 heures: Huitième de finale 1er groupe F-3e groupe A/B/C

18 heures: Huitième de finale 2e groupe D-2e groupe E

Mardi 2 juillet

18 heures: Huitième de finale 1er groupe E-3e groupe A/B/C/D

21 heures: Huitième de finale 1er groupe D-2e groupe F

Vendredi 5 juillet

18 heures: Quart de finale

21 heures: Quart de finale

Samedi 6 juillet

18 heures: Quart de finale

21 heures: Quart de finale

Mardi 9 juillet

21 heures: Demi-finale 1

Mercredi 10 juillet

21 heures: Demi-finale 2

Dimanche 14 juillet

21 heures: Finale à Berlin

Les actus et les matchs de l'Euro 2024

Le prochain Euro de foot en 2024 s'ouvrira le 14 juin 2024 à l'Allianz Arena de Munich pour le match d'ouverture avant de se clore le 14 juillet 2024 par la finale au Stade olympique de Berlin.

L'Euro 2024 se déroulera dans un unique pays en 2024, en Allemagne. La compétition a été attribuée par l'UEFA en septembre 2018. Trois groupes de sites ont été établis pour cet Euro : Nord - Nord-Est (Berlin, Hambourg, Leipzig), Ouest (Dortmund, Düsseldorf, Francfort, Gelsenkirchen, Cologne) et Sud (Francfort, Munich, Stuttgart).