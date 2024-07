Euro 2024 : quelle date pour l'éventuelle demi-finale ?

En cas de victoire face au Portugal ce vendredi, quelle date pour la demi-finale des Bleus ?

Le dernier carré de l'Euro 2024 est en approche. Après trois semaines de compétition, il ne reste plus que huit équipes pour les quarts de finale de ce Championnat d'Europe. Les deux premiers quarts de finale sonnent d'ailleurs comme des petites finales avec l'Espagne qui affronte l'Allemagne et le Portugal qui affronte l'équipe de France. Les deux vainqueurs se retrouveront d'ailleurs dans une demi-finale qui sent déjà la poudre mardi 9 juillet.

Dans l'autre partie du tableau, plus ouverte en théorie, l'Angleterre fait figure de grande favorite même si les Anglais ne sont pas passés loin de l'élimination face à la Slovaquie en quart de finale. Les Three Lions affronteront la Suisse, vainqueur surprise de l'Italie pour une place en demi-finale. L'autre quart de finale promet du gros spectacle avec les Pays-Bas qui montent en puissance durant cet Euro et qui affrontent une vaillante équipe de Turquie.

Calendrier et résultats des matchs de l'Euro 2024

L'Euro 2024 est entré désormais dans sa phase finale. Voici toutes les dates, heures et les résultats des matchs de la compétition. Les scores sont actualisés ci-dessous dès le coup de sifflet final des rencontres.

21h (Francfort) Portugal - Slovénie

Portugal - Slovénie Mardi 2 juillet

18h (Munich) Roumanie - Pays-Bas

Roumanie - Pays-Bas 21h (Leipzig) Autriche - Turquie

Autriche - Turquie Vendredi 5 juillet

18h : Espagne - Allemagne (MHPArena, Stuttgart)

21h : France - Portugal (Volksparkstadion, Hambourg)

Samedi 6 juillet

18h : Angleterre - Suisse (Merkur Spiel-Arena, Düsseldorf)

21h : Pays-Bas - Turquie (Olympiastadion, Berlin)

Mardi 9 juillet

21 heures: Demi-finale 1

Mercredi 10 juillet

21 heures: Demi-finale 2

Dimanche 14 juillet

21 heures: Finale à Berlin

Les actus et les matchs de l'Euro 2024

L'Euro 2024 de football a été programmé du 14 juin au 14 juillet et va s'achever à quelques jours du lancement des Jeux olympiques de Paris. Le match d'ouverture a été organisé à l'Allianz Arena de Munich. La finale a pour sa part été fixée au Stade olympique de Berlin.

L'Euro de foot se déroule dans un unique pays en 2024, en Allemagne. La compétition a été attribuée par l'UEFA en septembre 2018. Trois groupes de sites ont été établis pour cet Euro : Nord - Nord-Est (Berlin, Hambourg, Leipzig), Ouest (Dortmund, Düsseldorf, Francfort, Gelsenkirchen, Cologne) et Sud (Francfort, Munich, Stuttgart).