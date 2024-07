Euro 2024 : quelle date pour la finale ?

Le dernier carré se déroule ces mardi et mercredi, mais quand se jouera la finale ?

Il ne reste plus que quatre nations pour remporter le championnat d'Europe 2024. France, Espagne, Angleterre et Pays-Bas représentent le quatuor restant dans cet Euro et sur le papier, ce sont des nations qui étaient bien favorites avant le début de la compétition.

Le parcours des quatre équipes a été bien différent pourtant avec tout d'abord la France, incapable de marquer dans le jeu, qui est en demi-finale avec un seul penalty marqué et des CSC. C'est même la séance de tirs au but qui a sauvé les Bleus en quart de finale face au Portugal. Face à eux, l'Espagne, probablement la meilleure nation depuis le début de cet Euro qui a parfaitement géré la phase de poules en battant notamment l'Italie et la phase finale, en éliminant l'Allemagne. De l'autre côté, l'Angleterre est tout aussi miraculée que les Bleus, avec deux victoires aux tirs au but avec des égalisations dans les derniers instants, les Anglais ont eu chaud, mais sont tout de même dans le dernier carré. Enfin, les Pays-Bas, présents dans le groupe des Bleus, semblent monter en puissance depuis le début de la phase finale et font office de véritable outsider pour la finale le 14 juillet prochain.

Calendrier et résultats des matchs de l'Euro 2024

L'Euro 2024 est entré désormais dans sa phase finale. Voici toutes les dates, heures et les résultats des matchs de la compétition. Les scores sont actualisés ci-dessous dès le coup de sifflet final des rencontres.

Mardi 9 juillet

21 heures: Espagne - France

Mercredi 10 juillet

21 heures: Angleterre - Pays-Bas

Dimanche 14 juillet

21 heures: Finale à Berlin

Les actus et les matchs de l'Euro 2024

L'Euro 2024 de football a été programmé du 14 juin au 14 juillet et va s'achever à quelques jours du lancement des Jeux olympiques de Paris. Le match d'ouverture a été organisé à l'Allianz Arena de Munich. La finale a pour sa part été fixée au Stade olympique de Berlin.

L'Euro de foot se déroule dans un unique pays en 2024, en Allemagne. La compétition a été attribuée par l'UEFA en septembre 2018. Trois groupes de sites ont été établis pour cet Euro : Nord - Nord-Est (Berlin, Hambourg, Leipzig), Ouest (Dortmund, Düsseldorf, Francfort, Gelsenkirchen, Cologne) et Sud (Francfort, Munich, Stuttgart).