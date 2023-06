Euro 2024 : quels sont les classements des groupes ?

L'équipe de France de football respecte son rang dans ses phases qualificatives pour l'Euro de football comme la majorité des équipes favorites.

La France, l'Angleterre et le Portugal ont déjà tous accumulés 6 points dans ces phases qualificatives pour l'Euro 2024. Aucune de ses équipes n'a concédé la moindre défaites comme la Belgique à trois points. Les "Diables Rouges" sont deuxièmes du groupe F, mais les Belges n'ont joué qu'un seul match jusqu'ici. L'Italie occupe la même position dans le groupe C derrière l'Angleterre.

Finaliste de la Ligue des nations, la Croatie comptabilise 4 points avec un nul et un succès. Elle est à égalité avec le Pays-de-Galles. La Pologne et l'Espagne ont de leur côté une victoire et une défaite. Les deux formations restent en haut de leur groupe, au second rang. Les Pays-Bas sont enfin les plus mal placés parmi les grandes nations. Les Néerlandais ont disputé deux matchs et ils subissent la lourde défaite concédée en France (4/0) le 24 mars dernier.

Voici tous les classements des qualifications de l'Euro 2024 avec notamment la poule de l'équipe de France. Les deux premiers de chaque groupe seront directement qualifiés à la fin de la phase de qualifications, le 21 novembre 2023. Une phase de barrages a été fixée du 21 au 26 mars 2024 entre les douze équipes les mieux classées au classement général de la Ligue des nations, pour l'attribution des trois dernières places.

Les qualifications pour l'Euro 2024 doivent départager 53 équipes réparties en 10 groupes (sept groupes de 5 et trois groupes de 6). Après le tirage au sort effectué le 9 octobre 2022 depuis Francfort en Allemagne, pays hôte de la compétition, l'équipe de France, présente dans le chapeau 2, se retrouve dans la poule B avec les Pays-Bas, l'Irlande, la Grèce et Gibraltar... Tous les groupes :

Groupe A : Espagne / Ecosse / Norvège / Géorgie / Chypre

Groupe B : Pays-Bas / France / Irlande / Grèce / Gibraltar

Groupe D : Croatie / Pays-Bas / Arménie / Turquie / Lettonie

Groupe E : Pologne / République Tchèque / Albanie / Iles Féroé / Moldavie

Groupe F : Belgique / Autriche / Suède / Azerbaïdjan / Estonie

Groupe G : Hongrie / Serbie / Monténégro / Bulgarie / Lituanie

Groupe H : Danemark / Finlande / Slovénie / Kazakhstan / Irlande du Nord / San Marin

Groupe I : Suisse / Israël / Roumanie / Kosovo / Bélarus / Andorre

Groupe J : Portugal / Bosnie / Islande / Luxembourg / Slovaquie / Liechtenstein

Les actus et les matchs de l'Euro 2024

Voici le calendrier complet et les derniers résultats des qualifications pour l'Euro 2024 de football qui s'étalent de mars 2023 à mars 2024 pour les barrages.

Vendredi 16 juin 2023

Groupe B : Gibraltar - France, Grèce - République d'Irlande

: Danemark - Irlande du Nord, Finlande - Slovénie, Saint-Marin - Kazakhstan Groupe I: Andorre - Suisse, Belarus - Israël, Kosovo - Roumanie

Samedi 17 juin 2023

Groupe A : Norvège - Écosse (18 heures), Chypre - Géorgie

: Lituanie - Bulgarie (15 heures), Monténégro - Hongrie (18 heures) Groupe J: Luxembourg - Liechtenstein (15 heures), Islande - Slovaquie, Portugal - Bosnie-Herzégovine

Lundi 19 juin 2023

Groupe B : France - Grèce, République d'Irlande - Gibraltar

: Finlande - Saint-Marin, Irlande du Nord - Kazakhstan, Slovénie - Danemark Groupe I: Belarus - Kosovo, Israël - Andorre, Suisse - Roumanie

Mardi 20 juin 2023

Groupe A : Norvège - Chypre, Écosse - Géorgie

: Bulgarie - Serbie, Hongrie - Lituanie Groupe J: Bosnie-Herzégovine - Luxembourg, Islande - Portugal, Liechtenstein - Slovaquie

Jeudi 7 septembre 2023

Groupe B : France - République d'Irlande, Pays-Bas - Grèce

: Lituanie - Monténégro, Serbie - Hongrie Groupe H: Kazakhstan - Finlande (16 heures), Danemark - Saint-Marin, Slovénie - Irlande du Nord

Vendredi 8 septembre 2023

Groupe A : Géorgie - Espagne (18 heures), Chypre - Écosse

: Croatie - Lettonie, Turquie - Arménie Groupe J: Bosnie-Herzégovine - Liechtenstein, Luxembourg - Islande, Slovaquie - Portugal

Samedi 9 septembre 2023

Groupe C : Ukraine - Angleterre (18 heures), Macédoine du Nord - Italie

: Azerbaïdjan - Belgique (15 heures), Estonie - Suède Groupe I: Andorre - Belarus (18 heures), Kosovo - Suisse, Roumanie - Israël

Dimanche 10 septembre 2023

Groupe B : Grèce - Gibraltar, République d'Irlande- Pays-Bas

: Monténégro - Bulgarie (18 heures), Lituanie - Serbie Groupe H: Kazakhstan - Irlande du Nord (15 heures), Finlande - Danemark (18 heures), Saint-Marin - Slovénie

Lundi 11 septembre 2023

Groupe A : Norvège - Géorgie, Espagne - Chypre

: Arménie - Croatie (18 heures), Lettonie - Pays de Galles Groupe J: Islande - Bosnie-Herzégovine, Portugal - Luxembourg, Slovaquie - Liechtenstein

Mardi 12 septembre 2023

Groupe C : Italie - Ukraine, Malte - Macédoine du Nord

: Belgique - Estonie, Suède - Autriche Groupe I: Israël - Belarus, Roumanie - Kosovo, Suisse - Andorre

Jeudi 12 octobre 2023

Groupe A : Chypre - Norvège, Espagne - Écosse

: Albanie - Tchéquie, Îles Féroé - Pologne Groupe I: Andorre - Kosovo, Belarus - Roumanie, Israël - Suisse

Vendredi 13 octobre 2023

Groupe B : Pays-Bas - France, République d'Irlande - Grèce

: Autriche - Belgique, Estonie - Azerbaïdjan Groupe J: Islande - Luxembourg, Liechtenstein - Bosnie-Herzégovine, Portugal - Slovaquie

Samedi 14 octobre 2023

Groupe C : Ukraine - Macédoine du Nord (15 heures), Italie - Malte

: Bulgarie - Lituanie (18 heures), Hongrie - Serbie Groupe H: Irlande du Nord - Saint-Marin (15 heures), Slovénie - Finlande (18 heures), Danemark - Kazakhstan

Dimanche 15 octobre 2023

Groupe A : Géorgie - Chypre (15 heures), Norvège - Espagne

: Tchéquie - Îles Féroé (18 heures), Pologne - Moldavie Groupe I: Suisse - Belarus (18 heures), Kosovo - Israël, Roumanie - Andorre

Lundi 16 octobre 2023

Groupe B : Gibraltar - République d'Irlande, Grèce - Pays-Bas

: Azerbaïdjan - Autriche (18 heures), Belgique - Suède Groupe J: Bosnie-Herzégovine - Portugal, Islande - Liechtenstein, Luxembourg - Slovaquie

Mardi 17 octobre 2023

Groupe C : Angleterre - Italie, Malte - Ukraine

: Lituanie - Hongrie, Serbie - Monténégro Groupe H: Finlande - Kazakhstan, Irlande du Nord - Slovénie, Saint-Marin - Danemark

Jeudi 16 novembre 2023

Groupe A : Géorgie - Écosse (18 heures), Chypre - Espagne

: Bulgarie - Hongrie, Monténégro - Lituanie Groupe J: Liechtenstein - Portugal, Luxembourg - Bosnie-Herzégovine, Slovaquie - Islande

Vendredi 17 novembre 2023

Groupe C : Angleterre - Malte, Italie - Macédoine du Nord

: Moldavie - Albanie, Pologne - Tchéquie Groupe H: Kazakhstan - Saint-Marin (16 heures), Finlande - Irlande du Nord (18 heures), Danemark - Slovénie

Samedi 18 novembre 2023

Groupe B : France - Gibraltar, Pays-Bas - République d'Irlande

: Arménie - Pays de Galles (15 heures), Lettonie - Croatie (18 heures) Groupe I: Belarus - Andorre (18 heures), Israël - Roumanie, Suisse - Kosovo

Dimanche 19 novembre 2023

Groupe A : Écosse - Norvège, Espagne - Géorgie

: Hongrie - Monténégro (15 heures), Serbie - Bulgarie (15 heures) Groupe J: Bosnie-Herzégovine - Slovaquie, Liechtenstein - Luxembourg, Portugal - Islande

Lundi 20 novembre 2023

Groupe C : Macédoine du Nord - Angleterre, Ukraine - Italie

: Albanie - Îles Féroé, Tchéquie - Moldavie Groupe H: Irlande du Nord - Danemark, Saint-Marin - Finlande, Slovénie - Kazakhstan

Mardi 21 novembre 2023

Groupe B : Gibraltar - Pays-Bas, Grèce - France

: Croatie - Arménie, Pays de Galles - Turquie Groupe I: Andorre - Israël, Kosovo - Belarus, Roumanie - Suisse

Matches de barrage

21/03/2024, demi-finales

26/03/2024, finales

Phase finale

14/06/2024, match d'ouverture

14/07/2024, finale

Voici le calendrier des matchs de l'équipe de France de football pour cette campagne de qualification

24/03 : France-Pays-Bas

: France-Gibraltar 21/11: Grèce-France

Le prochain Euro de foot en 2024 s'ouvrira le 14 juin à l'Allianz Arena de Munich pour le match d'ouverture avant de se clore le 14 juillet par la finale au Stade olympique de Berlin.

L'Euro 2024 se déroulera dans un unique pays en 2024, en Allemagne. La compétition a été attribuée par l'UEFA en septembre 2018. Trois groupes de sites ont été établis pour cet Euro : Nord - Nord-Est (Berlin, Hambourg, Leipzig), Ouest (Dortmund, Düsseldorf, Francfort, Gelsenkirchen, Cologne) et Sud (Francfort, Munich, Stuttgart).