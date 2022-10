TIRAGE AU SORT. Euro 2024 : la France avec les Pays-Bas ! Découvrez tous les groupes et le calendrier

EURO 2024 FOOT. Tirage au sort abordable pour l'équipe de France de football lors du tirage au sort des éliminatoires de l'Euro 2024 avec les Pays-Bas, l'Irlande, la Grèce et Gibraltar.

13:45 - Haaland et la Norvège seront face à l'Espagne C'est aussi un des enseignements de ce tirage au sort des qualifications à l'Euro 2024. Le groupe A sera composé de l'Espagne, de l'Écosse, de la Norvège, de la Géorgie et de Chypre. L'attaquant de Manchester City, Erling Haaland qui n'arrête plus de marquer, aura certainement à coeur de réussir à aider sa sélection à rejoindre l'Allemagne pour l'Euro 2024 là où il n'a pas réussit à le faire pour la Coupe du monde 2022.

13:25 - Le groupe C semble être le plus relevé C'est peut-être le groupe le plus relevé après ce tirage au sort des qualifications à l'Euro 2024. Le groupe C sera composé de l'Italie, de l'Angleterre, de l'Ukraine, de la Macédoine du nord et Malte. Alors que les deux premières places envoient directement en Allemagne, la lutte pourrait être intense entre les trois premières équipes de cette poule C avec, notamment un remake de la finale de l'Euro 2020 entre Italiens et Anglais.

13:10 - "On a du mal à avoir des références" admet Giresse L'ancien international français Alain Giresse, désormais sélectionneur du Kosovo, est revenu sur le tirage au sort des qualifications à l'Euro 2024 : "Ça aurait pu être bien plus difficile pour nous. On doit démontrer qu'on peut faire bonne figure dans ce groupe." Alain Giresse a aussi évoqué le cas de l'Équipe de France à quelques semaines du début de la Coupe du monde 2022 : "Dans le football, il y a beaucoup de choses qui se trament mais je me concentre sur le plan sportif. On a du mal à avoir des références avec les blessés mais on peut toujours avoir une équipe compétitive."

12:55 - "C'est un groupe dense", réagit Deschamps Le sélectionneur de l'équipe de France a réagi après le tirage au sort des qualifications de l'Euro 2024 : "C'est un groupe dense parce qu'il y a les Pays-Bas mais aussi avec l'Irlande et la Grèce qui sont des bonnes équipes. On a un groupe de valeur. Ça peut toujours être mieux, ça peut toujours être pire." Didier Deschamps a aussi parlé de la prochaine échéance : "Mon énergie est focalisée sur ce qui nous attend dans deux mois. La Coupe du monde est notre objectif principal."

12:50 - Un groupe relevé pour les Bleus Après ce tirage au sort des qualifications à l'Euro 2024, les Bleus se retrouvent dans le groupe B avec les Pays-Bas, l'Irlande, la Grèce et Gibraltar. Pour la première fois de l'histoire, les Tricolores affronteront Gibraltar.

12:45 - Fin du tirage au sort des qualifications de l'Euro 2024, tous les groupes Après le tirage au sort des qualifications de l'Euro 2024, voici le récapitulatif de tous les groupes : Groupe A : Espagne / Ecosse / Norvège / Géorgie / Chypre

Groupe B : Pays-Bas / France / Irlande / Grèce / Gibraltar

Groupe C : Italie / Angleterre / Ukraine / Macédoine du nord / Malte

Groupe D : Croatie / Pays de Galles / Arménie / Turquie / Lettonie

Groupe E : Pologne / République Tchèque / Albanie / Iles Féroé / Moldavie

Groupe F : Belgique / Autriche / Suède / Azerbaijan / Estonie

Groupe G : Hongrie / Serbie / Monténégro / Bulgarie / Lituanie

Groupe H : Danemark / Finlande / Slovénie / Kazakhstan / Irlande du nord / Saint Marin

Groupe I : Suisse / Israël / Roumanie / Kosovo / Biélorussie / Andorre

Groupe J : Portugal / Bosnie / Islande / Luxembourg / Slovaquie / Liechtenstein

12:42 - Gibraltar complète le groupe de la France Après le tirage au sort des qualifications de l'Euro 2024, la France connait la totalité de son groupe puisque Gibraltar les a rejoint après les Pays-Bas, la Grèce et l'Irlande.

12:40 - Fin du tirage du chapeau 4 Après le tirage du chapeau 4 voici la composition des groupes : la Géorgie a rejoint le groupe A avec l'Espagne, l'Écosse et la Norvège; la Macédoine du Nord sera avec l'Italie, l'Angleterre et l'Ukraine; la Turquie sera avec l'Arménie, les Gallois et la Croatie; les Iles Feroe seront avec la Pologne, la Tchéquie, l'Albanie et la Pologne; l'Azerbaijan sera avec la Suède, l'Autriche et la Belgique; la Bulgarie sera avec le Monténégro, la Serbie et la Hongrie; le Kazakhstan rejoint le groupe du Danemark, de la Finlande et de la Slovénie.

12:37 - La Grèce rejoint le groupe de la France On connait le troisième adversaire des Bleus après le tirage au sort des qualifications de l'Euro 2024 puisque la Grèce a rejoint la France, les Pays-Bas et l'Irlande dans le groupe B.

12:36 - Les groupes après le chapeau 3 Après le tirage des équipes du chapeau 3 voici la composition des groupes : l'Arménie avec les Gallois et les Croates; l'Albanie est avec la République Tchèque et la Pologne; la Suède sera avec l'Autriche et la Belgique; le Monténégro avec la Hongrie et la Serbie; la Slovénie avec le Danemark et la Finlande; la Roumanie avec Israël et la Suisse et enfin l'Islande sera avec la Bosnie et le Portugal.

12:35 - La Norvège d'Haaland avec l'Espagne et l'Écosse Erling Haaland et la Norvège ont été tirés dans le groupe A avec l'Écosse et l'Espagne pour des affiches qui s'annoncent très intéressantes.

12:34 - Un groupe D très relevé Après l'Italie et l'Angleterre, c'est l'Ukraine qui est sortie dans ce groupe D pour ce tirage au sort des qualifications de l'Euro 2024.

12:34 - L'Irlande avec la France C'est l'Irlande qui intègre le groupe C avec les Pays-Bas et avec la France.

12:31 - L'Autriche avec la Belgique Les Autrichiens seront opposés aux Belges après le tirage au sort des qualifications de l'Euro 2024. Les Hongrois seront avec les Serbes. La Finlande affrontera le Danemark. L'Israel sera opposé à la Suisse et la Bosnie est tirée dans le groupe du Portugal.