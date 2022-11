Euro féminin de handball : groupes, calendrier... Les infos

Du 4 novembre au 20 novembre, l'équipe de France tentera de décrocher le titre européen, un an après son échec en finale du Mondial.

Nouvelle compétition pour l'équipe de France de handball avec l'Euro féminin qui débute le 4 novembre prochain. Pour cette compétition, les Bleues se présentent en tant que que championne olympique, vice-championne d'Europe et vice-championne du monde en titre... De quoi en faire les favorites de la compétition ? Pas sur, surtout que le sélectionneur a du faire face aux blessures de Orlande Kanor, Méline Nocandy et Laura Glauser. Parmi les choix, Allison Pineau, internationale depuis 2007 et désignée meilleure joueuse du monde en 2009, n'a pas été convoquée.

Parmi les favoris, la Norvège, tenante du titre, fait figure d'épouvantail dans le handball féminin. Avec huit sacres européens, les Norvégiennes sont toujours au rendez-vous. Pour rappel, lors du mondial l'année passée, les Norvégiennes avaient fait chuter les Bleues en finale, brisant leur rêve de doublé JO-Mondial...

Quels sont les groupes de l'Euro féminin de handball ?

À l'issue du tour préliminaire, les trois premiers de chaque poule accèdent au tour principal. Deux groupes sont alors formés : le groupe I qui rassemble les qualifiés des groupes A et B et le groupe II qui rassemble les qualifiés des groupes C et D. Les résultats des matchs du tour préliminaire entre équipes qualifiées pour le tour principal sont conservés. Les équipes jouent contre celles qu'elles n'ont pas encore affrontées. Dans chaque groupe du tour principal, les deux premiers sont qualifiés pour les demi-finales. Les troisièmes de chaque poule s'affrontent pour un match de classement.

Groupe A (à Ljubljana)

Norvège

Hongrie

Croatie

Suisse

Groupe B (à Celje)

Danemark

Suède

Slovénie

Serbie

Groupe C (à Skopje)

France

Pays-Bas

Macédoine du Nord

Roumanie

Groupe D (à Podgorica)

Pologne

Monténégro

Allemagne

Espagne

Quel est le calendrier de l'Euro féminin de hand ?

À partir du 4 novembre 2022, le tour préliminaire de l'Euro féminin de hand débutera dans trois pays, en Slovénie, en Macédoine du Nord et au Monténégro, découvrez toutes les dates des différentes phases.