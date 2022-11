Euro féminin de handball : les Bleues en demi-finales, le calendrier

Compétition parfaite pour les Bleues, déjà qualifiée pour les demi-finales du championnat d'Europe.

Impériale ! L'équipe de France de handball règne pour le moment sur ce championnat d'Europe féminin et a remporté une nouvelle victoire très précieuse face à l'Allemagne mercredi 15 novembre dans le cadre du tour principal. Avant la rencontre face à l'Espagne, les Bleues sont déjà officiellement qualifiées pour les demi-finales de cet Euro.

On est là où on voulait être, fatigués mais en bon état ", a savouré satisfait le sélectionneur, Olivier Krumbholz. Les Bleues ont également assuré au passage la première place de leur groupe, qui leur offre normalement un adversaire plus abordable en demi-finales vendredi à Ljubljana (Slovénie). Je n'ai pas beaucoup de souvenirs qu'on ait dominé comme ça les compétitions, a lancé la capitaine des Bleues. Le scénario, c'est qu'on galérait souvent en début de compétition et on arrivait souvent à aller au bout quand même. Il n'y a pas de scénario idéal, mais ça fait du bien.

Le calendrier :

Mercredi 16 novembre à partir de 20h30 : France - Espagne

Vendredi 18 novembre

Quels sont les groupes de l'Euro féminin de handball ?

À l'issue du tour préliminaire, les trois premiers de chaque poule accèdent au tour principal. Deux groupes sont alors formés : le groupe I qui rassemble les qualifiés des groupes A et B et le groupe II qui rassemble les qualifiés des groupes C et D. Les résultats des matchs du tour préliminaire entre équipes qualifiées pour le tour principal sont conservés. Les équipes jouent contre celles qu'elles n'ont pas encore affrontées. Dans chaque groupe du tour principal, les deux premiers sont qualifiés pour les demi-finales. Les troisièmes de chaque poule s'affrontent pour un match de classement.

Groupe I

Norvège

Suède

Danemark

Croatie

Slovénie

Hongrie

Groupe II

France

Monténégro

Espagne

Allemagne

Pays-Bas

Roumanie

Quel est le calendrier de l'Euro féminin de hand ?

À partir du 4 novembre 2022, le tour préliminaire de l'Euro féminin de hand débutera dans trois pays, en Slovénie, en Macédoine du Nord et au Monténégro, découvrez toutes les dates des différentes phases.