Calendrier Coupe du monde Portugal : dates, heures et diffusion des matchs

Vainqueur de l'Euro 2016, le Portugal de Cristiano Ronaldo vise la consécration ultime au Qatar. Le calendrier

Jamais titré mondialement, les Portugais vont disputer une nouvelle Coupe du monde avec l'ambition de remporter et offrir la première étoile de son histoire à Cristiano Ronaldo. Pour sa huitième participation, le Portugal tentera de faire mieux que sa 4e place acquise en 2006, éliminé par la France sur un but de Zinedine Zidane.

Pour cette Coupe du monde 2022, les Portugais se retrouvent dans un groupe abordable, mais piégeux. Pour leur premier match le 24 novembre, ils affronteront le Ghana, toujours redoutable lors d'un Mondial. Le second match sera peut être le plus difficile à négocier face à l'Uruguay de Cavani et Luis Suarez avant d'affronter la Corée du Sud pour peut être valider sa qualification pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde.

Quel est le calendrier des matchs de la Coupe du monde du Portugal ?

24 novembre 2022

14h : Portugal - Ghana

28 novembre 2022

20h : Portugal - Uruguay

2 décembre 2022

16h : Corée du Sud - Portugal

Quelle diffusion TV pour le Portugal à la Coupe du monde 2022 ?

Nation très importante du football, le Portugal aura les honneurs de TF1 à l'occasion du deuxième match de poule de la Coupe du monde 2022 face à l'Uruguay. Pour les deux autres rencontres face au Ghana et la Corée du Sud, les Portugais seront diffusés sur les antennes de beIN Sports.