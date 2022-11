Mascotte JO Paris 2024 : deux bonnets phrygien dévoilés, comment l'acheter ?

À deux ans des Jeux Olympiques de Paris 2024, le comité d'organisation a dévoilé la mascotte des JO de Paris 2024.

C'est l'une des traditions des Jeux Olympiques, la mascotte officielle. Ce lundi 14 novembre, le comité olympique de Paris 2024 a dévoilé deux Phryges, deux bonnets inspirés de la Révolution française, qui incarneront donc la peluche lors de la compétition olympique. Deux versions ont été présentées, la "phryge" des Jeux olympiques qui est chaussée de baskets, l'autre en version paralympique, avec une des deux jambes constituée d'une lame, prothèse caractéristique de certains athlètes paralympiques.

"C'est un jour spécial pour Paris 2024, c'est toujours un temps fort de la vie d'un comité olympique et paralympique", a affirmé le président du comité d'organisation Tony Estanguet. Le bonnet phrygien est "connu dans le monde entier" et "est présent dans l'art, dans les mairies, sur les timbres. On veut que ces mascottes incarnent l'esprit français". Si un animal est souvent représenté comme le Panda lors des derniers JO de Tokyo, ce ne sera donc pas le cas pour Paris 2024. "On a eu envie de se démarquer et de ne pas choisir un animal mais un idéal"

Dans le détail de sa conception, sachez que les peluches seront fabriquées en Chine pour la quasi-totalité, "comme la très grande majorité des peluches vendues en France", expliquent les organisateurs des JO de Paris. Le marché a été confié aux entreprises françaises Gispy et Doudou et Compagnie qui se le partage respectivement à 60% et 40%. Doudou et Compagnie prévoit de produire 15% de son quota dans son usine à Guerche-de-Bretagne (Ille-et-Vilaine) qui s'agrandira pour l'occasion.

Comment l'acheter ?

Si vous voulez en acheter une, sachez qu'elles seront disponibles cette semaine dans la boutique officielle des produits dérivés qui ouvre ses portes dans le quartier des Halles à Paris. Les mascottes seront vendues chez Carrefour qui est un des sponsors des JO, mais aussi dans les magasins de jouets spécialisés. Sachez que son prix de vente sera à partir de 15 euros à Carrefour, 10 euros pour le porte clés.