Garang Kuol : de réfugié à la Coupe du monde, qui est le prodige australien ?

Attaquant de l'Australie, Garang Kuol pourrait être l'une des révélations de la Coupe du monde 2022. Son portrait.

L'Australie lance sa Coupe du monde, comme en 2018, face à l'équipe de France. Quatre ans plus tard, les joueurs ont changé et des talents ont éclos comme le jeune attaquant Garang Kuol. Âgé seulement de 18 ans, l'attaquant des Socceroos est encore méconnu par le grand public. S'il n'est pas annoncé comme titulaire pour ce premier match (il ne l'a jamais été avec l'équipe première), il pourrait être rapidement lancé dans le grand bain si les Australiens sont menés au score.

Une origine égyptienne et un statut de réfugié

Garang Kuol n'est pas né en Australie et a une histoire bouleversante avant d'atteindre le très haut niveau. Né en Égypte dans une famille originaire du Soudan du Sud, il a fui la guerre avec cette dernière avant d'être accueilli en Australie en tant que réfugié politique.

Un temps de jeu limité

Le jeune attaquant évolue actuellement sous le maillot des Central Coast Mariners, le club de première division australienne. Un club qu'il a rejoint en 2021. Alors qu'il n'est même pas encore un titulaire et que son premier match remonte seulement à avril dernier (il n'a disputé que 138 minutes), il en est déjà à deux buts et deux passes décisives.

Un talent précoce, déjà appelé en sélection

Malgré son faible temps de jeu, le sélectionneur de l'Australie l'a convoqué ces derniers mois, devenant le plus jeune joueur appelé en sélection depuis un certain Harry Kewell. Garang Kuol est "un jeune de 18 ans qui sort de nulle part et qui est sur un nouveau chemin dans la vie", confiait au début du mois Graham Arnold au sujet de son prodige. "Nous avons vu ce genre de choses se produire à de nombreuses reprises lors de Coupes du monde et de grands matchs, lorsque des joueurs inconnus se révèlent et inspirent le pays tout entier. [...] Je l'ai fait entrer en jeu contre la Nouvelle-Zélande (17 minutes en septembre pour sa seule sélection, ndlr) et il s'est très bien intégré à la famille des Socceroos."

Futur joueur de Newcastle

Garang Kuol ne restera pas longtemps en Australie et les grands clubs européens se sont déjà intéressés à lui puisque le petit prodige rejoindra dès le mois de janvier les Magpies de Newcastle, actuellement 3e de la Premier League. C'est un jeune talent très prometteur", saluait ces dernières semaines Dan Ashworth, le directeur sportif des Magpies.