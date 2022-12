Coupe du monde 2022 : le bilan de la phase de poules, classements et résultats

La Coupe du monde tourne une première page ce vendredi soir, au Qatar, avec les derniers matchs de poules et le classement définitif de chaque groupe, qui vont déterminer les équipes qualifiées pour la phase finale. Place aux huitièmes dès samedi...

Les huitièmes de finale de la Coupe du monde 2022, au Qatar, débutent ce week-end avec notamment l'affiche entre la France et la Pologne à 16h dimanche. Si les Bleus sont favoris, ils devront se méfier du piège Polonais après la défaillance face à la Tunisie jeudi et surtout de son buteur, un certain Robert Lewandowski. Samedi, la phase finale sera lancée avec un Pays-Bas - Etats-Unis à 16h, choc lors duquel les Oranje sont favoris sur le papier, mais peuvent eux aussi se faire surprendre par une Team USA qui s'est montrée solide, notamment face à l'Angleterre ou au Pays de Galles lors de la phase de groupe. L'Argentine tentera de confirmer sa bonne dynamique face à l'Australie, dans l'autre partie du tableau, à 20 heures.

Suivront dans ce Mondial Angleterre - Sénégal dimanche à 20 heures, Japon - Croatie lundi et Maroc - Espagne mardi à 16 heures. Deux affiches restent à déterminer où se trouveront forcément le Brésil et le Portugal, déjà qualifiés dans les deux derniers groupes. Les groupes G et H bouclent en effet le premier volet de la compétition ce vendredi. Dans le groupe G, le Brésil affronte le Cameroun ce soir, tandis que la Suisse est en ballotage favorable, même si rien n'est encore garanti face à la Serbie. Dans le groupe H, le Portugal affronte la Corée du Sud dans l'après-midi, tandis que le Ghana, qui termine face à l'Uruguay, a l'avantage aux points pour l'instant. Pour rappel, les deux premières équipes de chaque groupe sont qualifiées pour la phase finale qui débute dès ce samedi.

Le bilan de la phase de poules

Comme lors de chaque Coupe du monde, les deux premières semaines de compétition ont été riches en temps forts, en drames et en rebondissements. La défaite de l'Argentine dès le début du Mondial dans le groupe C, face à l'Arabie Saoudite (1-2), et celle de l'Allemagne dans le groupe E, face au Japon (1-2), auront été les premières grosses sensations de la quinzaine, qui s'est achevée par l'élimination de l'Allemagne et de la Belgique, deux sérieux favoris.

Si les autres poids lourds ont pour leur part alterné les performances et les prestations plus moyennes, les équipes asiatiques et africaines ont en revanche démontré qu'elles pouvaient avoir toutes leur place dans la cour des grands, avec le Japon, le Sénégal, mais aussi le Maroc qualifiés. La Tunisie et le Ghana n'auront pas non plus démérité.

Dans le groupe A, les Pays Bas sont souvent apparus poussifs, avec tout de même deux victoires à l'arrivée contre le Sénégal et le Qatar sur le même score (2-0), mais un nul face à l'Equateur (1-1). Le Sénégal termine deuxième avec deux victoires et une défaite. Le Qatar, pays hôte, sort sans les honneurs.

Classement Groupe A Rang Equipe Pts Mj G P N BP BC Db 1 Pays-Bas 7 3 2 0 1 5 1 4 2 Sénégal 6 3 2 1 0 5 4 1 3 Equateur 4 3 1 1 1 4 3 1 4 Qatar 0 3 0 3 0 1 7 -6

Dans le groupe B, malgré deux très jolis scores au tableau d'affichage (6-2 face à l'Iran et 3-0 face au Pays de Galles), l'Angleterre s'est parfois montrée hésitante, comme face aux Etats-Unis (0-0). Des Américains solides qui parviennent à arracher une belle seconde place et à se qualifier avec deux nuls et une victoire sur l'Iran, nation quasi transparente dans ce Mondial. Le Pays de Galles de Gareth Bale n'a été, lui aussi, que l'ombre de lui même.

Classement Groupe B Rang Equipe Pts Mj G P N BP BC Db 1 Angleterre 7 3 2 0 1 9 2 7 2 Etats-Unis 5 3 1 0 2 2 1 1 3 Iran 3 3 1 2 0 4 7 -3 4 Pays de Galles 1 3 0 2 1 1 6 -5

Dans le groupe C, après avoir été battus par surprise par l'Arabie Saoudite d'entrée, les Argentins ont progressivement retrouvé leur jeu, venant à bout du Mexique puis de la Pologne par deux buts à zéro. La Pologne s'est d'ailleurs qualifiée avec un peu de chance, terminant deuxième avec une seule victoire, une défaite et un nul. Avec deux défaites et un nul, le Mexique sera l'un des grands absents de la phase finale. L'Arabie Saoudite, emmenée par Hervé Renard, est éliminée avec deux défaites au compteur, mais pourra s'enorgueillir d'avoir fait trembler l'Albiceleste de Lionel Messi en jouant le coup parfait lors de son premier match.

Classement Groupe C Rang Equipe Pts Mj G P N BP BC Db 1 Argentine 6 3 2 1 0 5 2 3 2 Pologne 4 3 1 1 1 2 2 0 3 Mexique 4 3 1 1 1 2 3 -1 4 Arabie Saoudite 3 3 1 2 0 3 5 -2

Dans le groupe D, la France s'est d'abord rassurée avec deux matchs solides face à l'Australie (4-1) et au Danemark (2-0), mais a montré ses limites, notamment sur le banc de touche, face à la Tunisie lors du dernier match (perdu 1-0). Les Tunisiens ratent néanmoins la qualification, l'Australie ayant validé son billet lors de la dernière journée en sortant notamment le Danemark (1-0), un autre gros morceau qui s'arrête là.

Classement Groupe D Rang Equipe Pts Mj G P N BP BC Db 1 France 6 3 2 1 0 6 3 3 2 Australie 6 3 2 1 0 3 4 -1 3 Tunisie 4 3 1 1 1 1 1 0 4 Danemark 1 3 0 2 1 1 3 -2

Dans le groupe E, la défaite de l'Allemagne face au Japon lors de la première journée (2-1) a sonné comme un coup de tonnerre et donné le ton : les hommes de Hans Flick ont continué leurs errements, avec un nul arraché face à l'Espagne (1-1) et une victoire chaotique et vaine face au Costa Rica dans la dernière journée (4-2), pendant que le Japon réalisait un deuxième exploit face à l'Espagne (2-1). A l'arrivée, la Mannschaft subit un énorme camouflet, encore éliminée dès le premier tour, comme il y a quatre ans. Après une écrasante victoire 7-0 face au Costa Rica en entame de Coupe du monde, la Roja a pour sa part baissé de rythme par la suite et termine deuxième avec un nul et une défaite.

Classement Groupe E Rang Equipe Pts Mj G P N BP BC Db 1 Japon 6 3 2 1 0 4 3 1 2 Espagne 4 3 1 1 1 9 3 6 3 Allemagne 4 3 1 1 1 6 5 1 4 Costa Rica 3 3 1 2 0 3 11 -8

Dans le groupe F, la grosse déception vient du troisième de la dernière Coupe du monde, la Belgique, qui après une victoire contre le Canada (1-0) , a sombré face au valeureux Maroc (0-2) et a été incapable de faire la différence contre la Croatie (0-0). Le parcours des Lions de l'Atlas est remarquable, avec un nul face aux vice-champions du monde en titre et deux victoires face à la Belgique, donc, et face au Canada (2-1). La Croatie, mise en échec deux fois, se qualifie en deuxième position.

Classement Groupe F Rang Equipe Pts Mj G P N BP BC Db 1 Maroc 7 3 2 0 1 4 1 3 2 Croatie 5 3 1 0 2 4 1 3 3 Belgique 4 3 1 1 1 1 2 -1 4 Canada 0 3 0 3 0 2 7 -5

Dans le groupe G, le Brésil est déjà qualifié avec deux victoires face à la Serbie (2-0) et la Suisse (1-0). Les Helvètes, tombeurs de la France lors du dernier Euro, doivent encore valider leur ticket après un début de campagne peu dynamique : une victoire face au Cameroun et une défaite devant la Seleção. Serbie et surtout Cameroun ont encore leurs chances ce vendredi.

Classement Groupe G Rang Equipe Pts Mj G P N BP BC Db 1 Brésil 6 2 2 0 0 3 0 3 2 Suisse 3 2 1 1 0 1 1 0 3 Cameroun 1 2 0 1 1 3 4 -1 4 Serbie 1 2 0 1 1 3 5 -2

Dans le groupe H, le Portugal a lui aussi assuré l'essentiel en remportant ses deux premiers matchs face au Ghana (3-2) et l'Uruguay (2-0). Les coéquipiers de Cavani n'ont pas vraiment eu l'occasion de briller avec un nul contre la Corée (0-0) et une défaite. Les chances des Coréens sont aussi réduites, le Ghana ayant pris le dessus (3-2) lors de la deuxième journée.