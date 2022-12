Qui est Ivana Knöll, la fan croate qui fait polémique avec ses tenues ?

La Coupe du monde 2022 se passe également dans les tribunes avec les tenues des supporters parfois extravagantes ou "inappropriées" selon les exigences locales.

Alors que la Croatie affronte le Japon à partir de 16h ce lundi 5 décembre à l'occasion du huitième de finale de la Coupe du monde 2022, certains regards seront également tournés dans les tribunes pour apercevoir Ivana Knöll, la supportrice croate qui fait le buzz depuis le début du Mondial par ses tenues. Dans un pays très strict ou la tenue vestimentaire repose sur certaines règles (avant la compétition, l'organisation avait imposé un règlement assez strict sur les tenues des femmes dans les stades. Ces dernières devaient porter des pantalons ou jupes longues, et couvrir leurs épaules et la nuque), certaines personnes s'inquiètent pour la sécurité de la jeune femme.

Qui est Ivana Knoll ?

Avec plus d'un million d'abonnés sur Instagram (1,2M), la Croate Ivana Knöll est l'une des fans les plus suivies lors de cette Coupe du monde. Cette dernière est très connue dans son pays puisqu'elle est une mannequin croate de 30 ans, et aussi reine de beauté dans son pays, après avoir été finaliste de l'élection Miss Croatie en 2016.

Interrogée sur la crainte de se faire arrêter par les autorités locales, la jeune femme a assuré qu'elle n'avait été l'objet d'aucune remontrance des autorités, et confiait même qu'elle était désormais connue dans le pays.