Qui est Jude Bellingham, la pépite anglaise ?

Jude Bellingham, joueur du Borussia Dortmund et des Three Lions, est l'un des joueurs à suivre lors du choc France - Angleterre.

Seulement âgé de 19 ans, Jude Bellingham est peut être l'atout numéro 1 des Anglais au milieu de terrain. Avec déjà 20 sélections au compteur au sein des Three Lions (à 17 ans et 136 jours, il était devenu le plus jeune sélectionné), le joueur du Borussia Dortmund en est à un but et une passe décisive depuis le début de la Coupe du monde. Avec son club, l'Anglais réalise également un très bon début de saison avec 3 buts et 2 passes décisives en Bundesliga, 4 buts en Ligue des champions.

Indispensable dans le cœur du jeu du Borussia, le jeune Bellingham l'est également dans l'équipe de Gareth Southgate avec une intelligence de jeu et un sens tactique assez remarquable. À l'Anglaise, le 2e du trophée Kopa en 2021, a un profil de box to box qui ne peut que rappeler les Steven Gerrard ou encore Franck Lampard, légendes des années 2010 en Angleterre. Et ce la comptera lors d'Angleterre - France ce samedi : au delà de sa capacité à distribuer le jeu, le milieu de terrain est également un gros ratisseur de ballon et ne compte pas ses efforts dans l'entre jeu.

Un intérêt du PSG ?

En faisant le choix de signer à Dortmund, Jude Bellingham a choisi la progression plutôt que le côté "bling bling". Mais avec une grosse Coupe du monde, l'Anglais pourrait avoir une envie d'ailleurs et le PSG serait très intéressé pour enrôler le milieu de terrain. Dans une interview accordée à Sky News, Nasser Al-Khelaïfi a fait les louanges du joueur de Dortmund et n'a pas caché son intérêt. Quel joueur, s'est-il exclamé. Honnêtement, l'Angleterre a de la chance de l'avoir... et c'est un des meilleurs joueurs du tournoi. Incroyable! Et vous voyez que c'est sa première Coupe du monde, il est calme, détendu et confiant. "Tout le monde le veut, a-t-il lancé. Je ne vais pas le cacher. Mais je respecte son club et, par respect si nous voulons lui parler, nous parlerons d'abord au club."

Quelle est l'origine de Jude Bellingham ?

Jude Victor William Bellingham est né le 29 juin 2003 dans la ville de marché de Stourbridge, en Angleterre. Issue d'une famille assez aisée de la classe moyenne (son père est notamment officier de police), le jeune Bellingham se lance dans le foot dès l'âge de 6 ans où il intègre l'équipe des moins de 8 ans de Birmingham City. Le milieu de terrain progresse assez rapidement dans les catégories du club de Birmingham avant de signer son premier contrat senior à 16 ans et 38 jours. Après son éclosion aux yeux du grand public en enchaînant les performances, Jude Bellingham préfère signer à Dortmund, plutôt que Manchester United.