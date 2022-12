Qui est Gonçalo Ramos, la petite pépite portugaise ?

Titulaire surprise lors du huitième de finale du Portugal contre la Suisse mardi 6 décembre, Gonçalo Ramos a éclaté aux yeux du monde entier avec un triplé.

Il ne s'attendait pas à être titulaire lors du huitième de finale de la Coupe du monde face à la Suisse. Mardi 6 décembre, Gonçalo Ramos a pris la place de Cristiano Ronaldo dans le onze du Portugal et n'a pas eu peur de la pression en claquant un triplé dès sa première titularisation, le premier dans cette Coupe du monde, le premier tout court depuis 2002 et un certain Miroslav Klose avec l'Allemagne.

Inconnu du grand public, Gonçalo Ramos ne l'est pas aux yeux de certains spécialistes. Titulaire indiscutable au sein du Benfica Lisbonne, l'attaquant, âgé de 21 ans, en est déjà à 9 buts et 1 passe décisive en 11 matchs de championnat. Ajoutez à cela 5 réalisations en Ligue des champions, cela en fait l'un des attaquant les plus prolifiques de ce début de saison.

Encore un novice avec le Portugal

En inscrivant un triplé lors d'un match à élimination directe, le Portugais a déjà fait mieux que Ronaldo en cinq Coupes du monde puisque l'ancienne star du Real Madrid n'a jamais marqué un seul but lors de la phase finale. Avant ce match éclatant, Gonçalo Ramos n'avait que trois sélections à son compteur pour seulement 33 minutes de jeu avec le maillot de la Seleção et un seul but face au Nigéria.

Un profil à la Cavani et un futur au PSG ?

Avant d'inscrire un triplé et d'attirer les convoitises, Gonçalo Ramos était déjà sur les tablettes du PSG pour renforcer l'attaque des Parisiens. Mais après sa prestation, il faudra probablement débourser sa clause libératoire de 120 millions d'euros pour engager l'attaquant de Benfica. Son profil n'a rien d'"original", mais est diablement efficace comme à l'époque d'un certain Cavani. Probablement plus à l'aise dans un système à deux attaquants, le Portugais a un un vrai sang froid devant les buts, mais a aussi un gros instinct de tueur dans la surface.