Qui est Yassine Bounou, le gardien du Maroc ?

DIRECT. France - Maroc : Fofana et Konaté titulaires ! L'avant match

Incertains car malades, Adrien Rabiot et Dayot Upamecano ne sont pas présents dans le onze de Didier Deschamps pour cette demi-finale de Coupe du monde face au Maroc ce mercredi 14 décembre et seront remplacés par Fofana et Konaté.