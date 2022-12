Qui est Yassine Bounou, le gardien héroïque du Maroc ?

Auteur de trois arrêts avec le Maroc face à l'Espagne lors de la séance de tirs au but mardi 6 décembre, Yassine Bounou est très loin d'être un inconnu.

Il a fait la une des journaux un peu partout dans le monde après ses trois arrêts lors de la séance de tirs au but en huitième de finale de la Coupe du monde. Yassine Bounou est passé de l'ombre à la lumière en quelques secondes, il est même devenu un véritable héros national aux yeux des Marocains. Pourtant, le gardien n'est pas un inconnu et a de belles références depuis le début de sa carrière.

Arrivé en D2 espagnole en 2016 au sein du club de Girona, le gardien a franchi tous les échelons en contribuant notamment à l'accession en Liga du petit club espagnol. Malgré un recrutement d'un nouveau gardien, Yassine Bounou revient rapidement dans les cages pour être de nouveau le gardien numéro 1 de Girona. Au terme de la saison et une belle 10e place, le gardien marocain est élu comme le meilleur joueur africain en Espagne.

En 2021, Yassine Bounou prend son "envol" et part en prêt avec le club andalou du FC Séville pour y franchir un nouveau cap. Sur le banc une partie de la saison, il participe en revanche à la victoire des Sévillans en Ligue Europa puis à la Super Coupe d'Europe. Après plusieurs prestations de grande classe, le FC Séville décide finalement de lever rapidement son option d'achat. Choix judicieux puisque Yassine Bounou a été élu meilleur gardien de la Liga devant un certain Courtois et Oblak.