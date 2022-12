Cody Gakpo peut-il faire tomber l'Argentine ? Qui est l'attaquant

Il est peut être la révélation de cette Coupe du monde. Cody Gakpo, attaquant des Pays-Bas, est très attendu face à l'Argentine.

Star dans son pays et particulièrement du côté du PSV Eindhoven où il est capitaine (il possède même une chanson à son nom), Cody Gakpo est la révélation de cette Coupe du monde. Auteur de 3 buts depuis le début de la compétition, il peut prétendre au soulier d'or, détenu virtuellement par Kylian Mbappé avec cinq buts. Plus qu'une révélation, l'attaquant a pris en main l'attaque des Pays-Bas en l'absence de Memphis Depay, convalescent pendant le début de la Coupe du monde en raison d'une blessure à la cuisse.

"C'est un joueur avec beaucoup de talent et de possibilités", a expliqué Louis Van Gaal, le sélectionneur néerlandais, en début de compétition. "Le genre de gars qui se donne à fond, qui a une belle personnalité, ouvert d'esprit." Meilleur joueur d'Eredivisie la saison passée (championnat des Pays-Bas), il est encore l'actuel meilleur buteur et passeur du championnat.

Origine, famille... Qui est-il ?

Gakpo, originaire de Stratum, au sud-est de la cinquième ville des Pays-Bas (Eindhoven), est le cadet d'une famille de trois garçons, tous footballeurs. Il est né d'une mère néerlandaise, qui a joué au rugby, et d'un père togolais, footballeur et international des moins de 20 ans et a donc baigné depuis le plus jeune âge dans le milieu du sport. Par ses origines, il aurait pu jouer avec le Togo ou encore le Ghana, mais la volonté de son père était qu'il joue avec la sélection de sa mère.

Cody Gakpo a commencé à jouer au football avec EVV Eindhoven, une équipe de football de quartier avant de réaliser des tests avec l'équipe du PSV. Il n'a pas eu un parcours très facile avec de nombreuses blessures, le jeune Gakpo s'est déchiré le muscle du mollet et a été hospitalisé deux fois en raison de la gravité de la blessure. Après sa convalescence, Gakpo s'est de nouveau cassé la cheville. Il signe finalement son premier contrat professionnel en 2016 et intègre l'équipe pro en 2018 sous les ordres de Mark van Bommel qui croit en lui. Mais c'est seulement à partir de 2020 que le joueur éclot et se montre décisif. Désormais titulaire indiscutable, il est également le capitaine du PSV.

Un départ pour Manchester United ?

Interrogé sur son avenir durant le Mondial, Cody Gakpo attire les convoitises, mais semble vouloir partir à Manchester United. "Je n'ai pas encore eu de nouvelles de Manchester United. S'ils viennent, j'y penserai avec l'aide de Dieu. J'ai pensé à Man Utd l'été dernier, mais quand cela ne s'est pas produit, je ne savais plus. Puis Leeds est arrivé, j'ai eu des doutes… maintenant j'attends et je vois"