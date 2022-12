Walid Regragui : "la France avait tout compris", son gros tacle avant France-Maroc

Présent en conférence de presse à la veille de Maroc - France, la demi-finale de la Coupe du monde prévue mercredi, Walid Regragui, le sélectionneur marocain, n'a pas mâché ses mots au sujet de la mode des stats dans le football et rallié ceux qui critiquent le style de jeu des Lions de l'Atlas.

Walid Regragui a fait le show mardi en conférence de presse à 24 heures du très attendu Maroc - France, demi-finale bouillante de la Coupe du monde 2022. Le sélectionneur marocain, héros de tout un pays deux mois seulement après avoir pris les rênes de la sélection après l'éviction de Vahid Halilhodzic, est largement revenu sur les critiques portant sur le style de jeu des Lions de l'Atlas, jugé trop restrictif et défensif. "Vous, les journalistes, vous rêvez possession de balle, les 60 ou 70 %, ça vous plaît, a-t-il attaqué. Il y a aussi les xG, les expected goals, quelle invention, ça...", a soufflé l'ex-défenseur au sujet de cette nouvelle statistique qui combine plusieurs critères pour mesurer la domination ou non d'une équipe lors d'un match. "Oh on a eu 4 xG et on a perdu... Mais si tu as donné 4 xG à ton attaquant en bois, c'est logique !", a-t-il également souligné, non sans humour.

Walid Regragui a surtout répondu aux critiques portant sur les stats du match face à l'Espagne en 8e de finale ou face au Portugal en quarts de finale, n'épargnant pas le football espagnol et sa propension à afficher une possession de balle écrasante. "Si tu as 70 % de possession et que tu tires deux fois... Je vais demander à Infantino (le président de la FIFA, ndlr) s'il peut donner un point ou plus pour la possession", a-t-il glissé avec humour avant de rappeler, non sans tacler deux anciens adversaires dans cette Coupe du monde, la Belgique en poules et le Portugal en quarts "quand t'as De Bruyne ou Bernardo Silva, c'est sûr que tu as le ballon".

"Demain, je passerais peut-être pour un con"

Walid Regragui est revenu sur son parcours et sa formation d'entraîneur. "Je suis passé par l'Espagne, c'était mon rêve, le tiki taka, Guardiola il m'a rendu fou à un moment", a-t-il rappelé, lui qui a évolué à Santander après avoir fait les beaux jours de Créteil, Ajaccio ou Grenoble en France. "Puis j'ai grandi. Avant, on aimait bien les équipes africaines, un peu de danse, ça joue bien, Boufal nous a mis deux petits ponts, c'est cool, puis il rentre à la maison. Ben non. C'est fini, on est passé à autre chose. On peut gagner, avec le minimum", at-il jugé avant d'ajouter : "Il n y a pas qu'une manière de jouer". S'il ne fait aucun complexe à l'heure d'affronter les Bleus, Walid Regragui a pris le jeu français en exemple pour rappeler sa philosophie. "Ce qu'on veut : concéder le moins de xG possible. La France m'a fait rêver en 2018, elle avait tout compris en 2018, elle a explosé tout le monde comme ça, il faut prendre exemple sur eux. Le reste, les datas... On avait 0,001 % de gagner la Coupe du monde, aujourd'hui, on est à quoi ? 0,03 % ? Ah on est à 12 % de chances maintenant ? (Il se marre) Demain, je passerais peut-être pour un con, on dira : ''Il aura trop parlé''. Un vrai show donc qui a un temps fait oublier les doutes sur la forme de plusieurs joueurs marocains dont le taulier de la défense Romain Saïss, sorti sur blessure face au Portugal et encore incertain pour ce choc France-Maroc.