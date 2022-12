Qui est Azzedine Ounahi, le petit joyau d'Angers ?

Méconnu du grand public, sauf pour les connaisseurs de la Ligue 1, Azzedine Ounahi crève l'écran dans cette Coupe du monde 2022.

"Mon Dieu, d'où sort ce gars? Il joue vraiment bien! Il m'a surpris." Les mots proviennent de Luis Enrique, quelques minutes après la victoire du Maroc face à l'Espagne en huitième de finale de la Coupe du monde. Numéro 8 comme Andres Iniesta, Azzedine Ounahi est monté en puissance au fur et à mesure de ce Mondial et est désormais un maillon essentiel du succès des Marocains. Avec une condition physique assez impressionnante, le joueur d'Angers n'a pas arrêté son pressing face au Portugal.

Qui est Azzedine Ounahi ?

Formé au Raja Casablanca, puis à l'Académie Mohammed VI, le joueur n'a pas eu une carrière facile en raison d'un physique jugé trop frêle par certains observateurs (très grand pour un poids assez faible). En juillet 2018, il part tenter sa chance à Strasbourg, mais il n'arrivera pas à convaincre Thierry Laurey, qui l'a laissé dans la réserve du Racing, en National 3. Deux ans plus tard, il s'engage avec l'US Avranches et progresse grâce au championnat de National qui est assez rude. Grâce à ses performances, il s'engage à Angers et marque dès sa première apparition en Ligue 1.

Avec la sélection, il est convoqué pour la première fois en début d'année afin de participer à la CAN 2022 au Cameroun. Titularisé face au Ghana puis contre le Gabon, il terminera la compétition sur le banc. Toujours écarté du onze lors du barrage aller face au Congo, il est l'un des responsables de la qualification des Lions de l'Atlas pour la Coupe du monde grâce à un très bon match retour avec un doublé et une passe décisive. Depuis ce moment, Azzedine Ounahi est devenu un titulaire quasiment indiscutable.

À Angers depuis 2021

Technique, belle vision de jeu, Azzedine Ounahi fait les beaux jours d'Angers depuis qu'il est arrivé en 2021. Statistique assez incroyable, il est le joueur de L1 qui a réussi le plus de dribbles lors de la première partie de championnat derrière… Lionel Messi alors qu'il n'est même pas attaquant. Son président, interrogé sur RMC, sait qu'il ne pourra pas le garder éternellement. "Je me dis qu'en juin ils vont partir, ou qu'en janvier ils vont partir. On se prépare à tout, on a eu une réunion cet après-midi (dimanche) avec le coach et le coordinateur sportif pour essayer d'envisager tous les scénarios possibles et ne pas se retrouver le bec dans l'eau si jamais ça devait arriver. (…) Vous savez bien qu'on ne peut jamais retenir un joueur qui veut partir. (...) Est-ce que ça appelle déjà ? Ça appelle pas mal."

Le Barça le veut

Après les déclarations de Luis Enrique et ses prestations, Azzedine Ounahi a désormais le FC Barcelone derrière lui. Selon les informations du Mundo Deportivo, le Marocain serait l'une des priorités du Barça durant le mercato d'hiver. Sous contrat avec le SCO d'Angers jusqu'en 2026, le milieu relayeur à l'avantage de ne pas être très cher par rapport à d'autres cibles du Barça.