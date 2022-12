Julian Alvarez : surprise d'Argentine - France ? Qui est l'attaquant révélation de l'Argentine ?

ALVAREZ. Julian Alvarez a gagné au fil de la Coupe du monde sa place en pointe pour épauler Lionel Messi, faisant oublier l'attendu Lautaro Martinez. Qui est ce jeune attaquant, révélation de la Coupe du monde, et qui rêve d'offrir la Coupe du monde aux siens à l'issue de la très attendue finale France - Argentine ?

Si tous les regards seront évidemment tournés vers Lionel Messi, qui touche au but dans la mission qu'il s'est donné de remporter enfin la Coupe du monde avec l'Argentine, l'équipe de France ferait bien de ne pas négliger un autre homme sur la pelouse de Lusail dimanche pour la finale France - Argentine : Julian Alvarez. Personne ne l'attendait là, pas même les supporters de l'Albiceleste, qui avaient fait de Lautaro Martinez l'attaquant tout désigné pour profiter des offrandes de Lionel Messi lors de cette Coupe du monde 2022. Après une entame décevante, le buteur de l'Inter Milan a vu Julian Alvarez le suppléer face à la Pologne en phase de poules (2-0) puis lui piquer sa place au fil de prestations d'abord encourageantes puis franchement convaincantes.

Le petit attaquant, qui avait effectué un stage au Real Madrid à l'âge de 11 ans sans pouvoir finalement rejoindre le centre de formation des Merengues, s'est révélé à River Plate avec qui il a remporté la Copa Libertadores en 2022 inscrivant un sextuplé en finale de cette compétition vue comme la Ligue des champions sud-américaine. Ses stats avec le club de Buenos Aires ont été stratosphériques et ont attiré l'oeil de Manchester City et de Pep Guardiola, l'entraîneur des Citizens qui l'a recruté l'été dernier avec une mission : faire oublier un autre Argentin Sergio Aguero et jouer le rôle de doublure de la nouvelle star de City, le "golgoth" Erling Haaland.

S'il s'est pour l'instant contenté des miettes avec City derrière un Haaland intouchable et machin à marquer, Julian Alvarez a tout simplement crevé l'écran au fil de cette Coupe du monde 2022. Le petit attaquant de 1m70, très mobile, joueur et capable de combiner rapidement avec ses coéquipiers, s'est avéré un poison pour les adversaires de l'Albiceleste. Son rush inarrétable face à la Croatie, à l'origine du deuxième but argentin, a fait le tour de la planète. Avec quatre buts inscrits depuis le début de l'épreuve, Julian Alvarez n'est qu'à une longueur de Lionel Messi et Kylian Mbappé et pourrait donc s'offrir un titre de meilleur buteur du Mondial, à 22 ans seulement, en cas de nouveau festival face à la France.