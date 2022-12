Merci les Bleus (TF1) : Deschamps, Varane, Mbappé... Des vidéos inédites du Mondial

MERCI LES BLEUS. TF1 diffuse ce mardi 20 décembre 2022 un documentaire sur les coulisses de l'équipe de France à la Coupe du monde. Des vidéos inédites seront dévoilées, dont des coups de gueule de Didier Deschamps, Raphaël Varane ou encore Kylian Mbappé.

L'essentiel Ce mardi 20 décembre 2022, TF1 diffuse "Merci les Bleus", un documentaire retraçant l'épopée de l'équipe de France à la Coupe du monde au Qatar.

Des images exclusives au coeur du groupe seront diffusées, la chaîne ayant pu suivre les Tricolores durant un mois.

Des discours forts de Didier Deschamps, Raphaël Varane, Antoine Griezmann ou encore Kylian Mbappé devraient notamment être rendus publics.

16:53 - Le coup de gueule de Deschamps à la mi-temps de la finale diffusé ? C'est peu dire que l'équipe de France était totalement hors sujet lors de la première mi-temps (et même plus) de la finale de la Coupe du monde. A la mi-temps, Didier Deschamps a tenté de remobiliser ses joueurs avec un discours fort, probablement capté par les caméras de TF1 et dont L'Equipe a dévoilé une partie du contenu . "Il faut plus de justesse dans les passes, plus de justesse dans les choix. Vous n'êtes pas compact. Soyez plus proches les uns des autres. Vous n'y êtes pas les gars ! Vous n'êtes sur aucun second ballon. Vous ne jouez pas une finale de Coupe du monde !", a-t-il lancé, se blessant à un doigt en tapant sur la table. Une séquence diffusée ce mardi sir ? 16:32 - Les premières images du documentaire Dans une bande annonce diffusée sur les réseaux sociaux, TF1 a dévoilé les premières images du documentaire "Merci les Bleus" diffusé ce mardi soir. 51 secondes qui compilent des moments sur, mais surtout en dehors du terrain. De quoi donner un avant-goût avant la diffusion... 16:05 - La finale vécue "de l’intérieur" Dans ce même communiqué, TF1 précise qu'une partie sera entièrement dédiée à la finale. Cette rencontre face à l'Argentine, venue clôturer un mois de compétition, sera à vivre "de l’intérieur au plus près de l’équipe, à l’hôtel et dans les vestiaire." Cette séquence du documentaire doit permettre de comprendre comment "les Bleus ont réussi à retourner la situation en finale grâce, notamment, à la première prise de parole de Kylian Mbappé à la pause." 15:50 - Que sait-on du documentaire ? TF1 n'a dévoilé que très peu d'éléments sur le documentaire diffusé ce mardi soir. Dans un communiqué de presse, la chaîne évoque "les coulisses de la compétition côté Bleus". Cependant, elle annonce surtout dévoiler "le coup de gueule de Raphaël Varane à la mi-temps du 8ème de finale France-Pologne, les mots forts d’Antoine Griezmann à la mi-temps du quart de finale Angleterre-France ou les discours de Didier Deschamps", ou encore "la première prise de parole de Kylian Mbappé" à la mi-temps de la finale. Des moments au coeur du vestiaire, auxquels devraient s'ajouter des moments de vie de tous les jours. 15:40 - Combien de temps le documentaire va-t-il durer ? Selon la grille des programmes de TF1, c'est un long documentaire sur l'épopée des Bleus au Qatar qui sera diffusé puisqu'il est prévu pour une durée de 2h30 environ. En effet, le début du programme suivant n'est affiché qu'à 23h40 ! 15:37 - A quelle heure "Merci les Bleus" sera-t-il diffusé ? C'est en prime time que TF1 a décidé de diffuser ce nouveau documentaire au plus près de l'équipe de France. "Merci les Bleus" est programmé à 21h05, ce mardi soir. 15:35 - "Merci les Bleus", le documentaire de TF1 au coeur de l'équipe de France Un documentaire sur les coulisses de l'équipe de France est diffusé, ce mardi 20 décembre 2022, sur TF1. La Une a pu suivre les Tricolores au plus près dans leur aventure au Qatar, filmant de nombreux coulisses tout au long de la compétition. Les caméras ont été au plus près des joueurs durant le mois de compétition, permettant de capter des moments intimistes, au cœur des vestiaires. De quoi enregistrer des moments forts, diffusés ce soir sur une chaîne qui a multiplié les cartons d'audience tout au long de la compétition.

Merci les Bleus, un documentaire de TF1 au coeur de l'épopée des Bleus à la Coupe du monde 2022

Il y a eu "Les yeux dans les Bleus", puis "Les Bleus 2018 : au cœur de l'épopée russe". En 2022, ce sera "Merci les Bleus". Comme après (presque) chaque aventure mondiale depuis 1998, un documentaire sur les coulisses de l'équipe de France est diffusé, ce mardi 20 décembre 2022, sur TF1. La Une a pu suivre les Tricolores au plus près dans leur aventure au Qatar, filmant de nombreux coulisses tout au long de la compétition. Les caméras ont été au plus près des joueurs durant le mois de compétition, permettant de capter des moments intimistes, au cœur des vestiaires. De quoi enregistrer des moments forts, diffusés ce soir sur une chaîne qui a multiplié les cartons d'audience tout au long de la compétition. Dans un communiqué, TF1 annonce que seront diffusés, à travers ce film, "le coup de gueule de Raphaël Varane à la mi-temps du 8ème de finale France-Pologne, les mots forts d'Antoine Griezmann à la mi-temps du quart de finale Angleterre-France ou les discours de Didier Deschamps", mais aussi "cette incroyable journée de finale que vous vivrez de l'intérieur au plus près de l'équipe, à l'hôtel et dans les vestiaires", entendant ainsi les mots forts de Kylian Mbappé.

Le discours de Deschamps à la mi-temps de la finale

TF1 le promet : le documentaire permettra aux téléspectateurs de vivre la finale comme s'ils avaient été dans le vestiaire de l'équipe de France. De quoi, très probablement, entendre et voir le discours offensif de Didier Deschamps à la mi-temps. Le sélectionneur a eu des mots forts envers ses joueurs, comme l'a révélé L'Equipe. "Il faut plus de justesse dans les passes, plus de justesse dans les choix. Vous n'êtes pas compact. Soyez plus proches les uns des autres. Vous n'y êtes pas les gars ! Vous n'êtes sur aucun second ballon. Vous ne jouez pas une finale de Coupe du monde !", a lancé "DD", tapant du poing sur la table... au sens premier de terme, puisqu'il s'est blessé à un doigt lors de son coup de gueule. Une séquence diffusée dans le documentaire de ce mardi soir ?