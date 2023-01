Mondial de handball 2023 : quelle date pour la demi-finale en cas de victoire face à l'Allemagne ?

Les Bleus affrontent l'équipe d'Allemagne en quarts de finale du championnat du monde de handball pour une place dans le dernier carré.

Ce mercredi 25 janvier, l'équipe de France affronte l'Allemagne dans le cadre des quarts de finale du championnat du monde de handball. La confrontation est souvent délicate pour les Bleus même si le bilan est positif avec 54 rencontres pour 26 victoires, 7 nuls, 21 défaites. Interrogé sur le site de la FFH, Erik Mahé analyse le jeu et l'importance de certains joueurs. "Jun Knorr a beaucoup de responsabilités dans l'équipe et il pèse énormément dans le jeu. Il prend les tirs, fait les passes au pivot et oriente le jeu, il est important dans l'équipe. La formation allemande joue énormément avec ses deux pivots, que ce soit Jannik Kohlbacher ou le capitaine Johannes Golla. Depuis un an, cette équipe n'a pas connu de rotations et travaille donc depuis un bon moment ensemble. Andreas Wolff est un très bon gardien qui a de l'expérience et apporte, à cette jeune équipe, de la sérénité. Joel Birlehm est aussi un très bon gardien qui à chaque fois qu'il est rentré, a réalisé de bonnes prestations. Les France - Allemagne sont toujours des rencontres denses car cette équipe allemande se bat bien et jusqu'au bout."

De son côté, le sélectionneur de l'équipe de France se méfie de la jeunesse de la formation allemande. "Un match pas simple parce que cette équipe a construit une série intéressante, en s'inclinant de très peu face aux Norvégiens, en démontrant toute la qualité dont elle dispose. Ces jeunes joueurs ont, certes, un peu moins d'expérience internationale mais ils apportent beaucoup de fraîcheur et de vitesse au jeu de l'Allemagne qui en fait une équipe extrêmement dangereuse" a expliqué Guillaume Gille sur le site de la FFH. En cas de victoire, les Bleus joueront leur demi-finale ce vendredi.

Calendrier et résultats du Mondial de handball

Voici le calendrier de l'équipe de France et des autres nations pour le championnat du monde de handball qui se dispute du 11 au 29 janvier. Après le tour principal, place désormais au tableau de la phase finale.

Quels sont les groupes du championnat du monde de handball ?

Voici les classements des quatre groupes du tour principal qui détermineront les quarts de finale.

Quelle diffusion TV pour le mondial de handball ?

Depuis le mercredi 11 janvier, beIN SPORTS, diffuseur officiel de l'Équipe de France de handball, diffuse l'intégralité du Mondial 2023 de handball masculin. Jusqu'à 5 rencontres sont diffusées en direct et en clair sur les antennes du Groupe TF1

Le match d'ouverture de la compétition

Un match du tour principal

Un 1/4 de Finale (En cas de qualification de l'Equipe de France)

Une 1/2 Finale (En cas de qualification de l'Equipe de France)

La Finale (En cas de qualification de l'Equipe de France)

Les 18 Français pour le Mondial

Voici la liste des joueurs de l'équipe de France convoqués par Guillaume Gille pour ce Mondial de hand avec notamment l'inépuisable Nikola Karabatic.