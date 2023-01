Mondial masculin de handball 2023 : calendrier et diffusion TV, les infos

Coup d'envoi du championnat du monde de handball ce mercredi 11 janvier avec le match d'ouverture entre la France et la Pologne.

Seulement quatrième du championnat du monde de handball en Egypte, l'équipe de France vise tout simplement la victoire dans ce Mondial, elle qui est championne olympique en titre et toujours considérée comme l'une des favorites. Pour cette édition 2023, les Bleus seront dans le groupe de la Pologne, pays hôte et premier adversaire ce mercredi 11 janvier, mais également de l'Arabie Saoudite et la Slovénie avant le tour principal.

Face à la Pologne donc, les Bleus espèrent parfaitement lancer leur compétition comme l'a expliqué Guillaume Gille, sélectionneur de l'équipe de France sur le site de la FFH. "Quand on connait la difficulté d'une première rencontre dans une grande compétition : trouver le bon tempo, savoir gérer son stress, savoir se libérer, à rentrer dans l'histoire de cette compétition et qu'on y rajoute ces éléments de contexte hostile, pas sûr que l'on entende beaucoup nos Français dans les tribunes. Ça en fait tout de même un match très important au niveau comptable puisque sportivement ces points-là sont essentiels dans une poule qui reste très dense. Au-delà de la nécessité de prendre des points, notre envie est de se sortir de ce piège polonais, parce que cela ressemble un peu à ça : premier match, inaugural, seuls à jouer dans un contexte que l'on connait. Il faudra que l'équipe de France soit tout de suite dans le bon ton."

"Nous allons affronter une jeune équipe polonaise qui se cherche mais avec la ferveur des Polonais pour le handball, ce sera un match très intéressant. Les Polonais ont l'espoir de se rapprocher du top 8 mondial. Leur public va essayer de les pousser et les joueurs auront ainsi un coup de boost" a de son côté lancé Nedim Remili avant la rencontre.

Quel est le calendrier des Bleus au mondial de handball ?

Voici le calendrier de l'équipe de France pour le championnat du monde de handball qui se dispute du 11 au 29 janvier.

Phase finale (si qualification)

Quarts de finale

Mercredi 25 janvier

Demi-finales

Vendredi 27 janvier

Finale

Dimanche 29 janvier. Composée de la petite finale d'abord pour les 3e et 4e places, puis de la grande finale pour la 2e place et le vainqueur du Mondial 2023.

Quels sont le groupes du championnat du monde de handball ?

Groupe A : Espagne, Monténégro, Chili, Iran

Espagne, Monténégro, Chili, Iran Groupe B : France, Pologne, Arabie Saoudite, Slovénie

France, Pologne, Arabie Saoudite, Slovénie Groupe C : Suède, Brésil, Cap Vert, Uruguay

Suède, Brésil, Cap Vert, Uruguay Groupe D : Islande, Portugal, Hongrie, Corée du Sud

Islande, Portugal, Hongrie, Corée du Sud Groupe E : Allemagne, Qatar, Serbie, Algérie

Allemagne, Qatar, Serbie, Algérie Groupe F : Norvège, Macédoine du Nord, Argentine, Pays-Bas

Norvège, Macédoine du Nord, Argentine, Pays-Bas Groupe G : Egypte, Croatie, Maroc, Etats-Unis

Egypte, Croatie, Maroc, Etats-Unis Groupe H : Danemark, Belgique, Bahreïn, Tunisie

Quelle diffusion TV pour le mondial de handball ?

À partir du mercredi 11 janvier, beIN SPORTS, diffuseur officiel de l'Équipe de France de handball, diffusera l'intégralité du Mondial 2023 de handball masculin. Jusqu'à 5 rencontres seront diffusées en direct et en clair sur les antennes du Groupe TF1

Le match d'ouverture de la compétition

Un match du tour principal

Un 1/4 de Finale (En cas de qualification de l'Equipe de France)

Une 1/2 Finale (En cas de qualification de l'Equipe de France)

La Finale (En cas de qualification de l'Equipe de France)

Les 18 Français pour le Mondial