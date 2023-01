Mondial masculin de handball 2023 : diffusion, calendrier et groupe de la France

Début du championnat du monde de handball cette semaine avec une équipe de France qui vise une nouvelle étoile.

Championne olympique en titre, l'équipe de France aborde ce nouveau championnat du monde du 11 au 29 janvier en Pologne et en Suède dans la peau de l'un des favoris, un peu comme à son habitude. La compétition débutera mercredi pour les Bleus face à l'un des pays hôtes, la Pologne, à Katowice, histoire de parfaitement lancer ce Mondial. Quatrième du dernier Mondial, en Égypte en 2021, la France veut gagner. " Ce qu'on vise c'est la victoire" a lancé Guillaume Gille en interview.

Au-delà des attentes, il y a ce que l'on vise. On vise la victoire. Si on ne se projette pas vers quelque chose de grand, il nous manquera toujours quelque chose au final. Une fois que l'on a dit ça, on n'est pas plus avancé pour autant, car tout reste à faire, tout reste à écrire et le chemin qui nous attend en Pologne et en Suède va être sacrément ardu, mais aussi hyper excitant. Dans le contexte de cette équipe, avec là encore non pas des bouleversements mais des évolutions liées à l'effectif, aux présences et aux absences de certains, il y a plein de choses à aller confirmer et beaucoup de talent à beaucoup de postes à exprimer.

Quel est le calendrier des Bleus au mondial de handball ?

Voici le calendrier de l'équipe de France pour le championnat du monde de handball qui se dispute du 11 au 29 janvier.

Phase de groupe (B) à Katowice (Pologne)

Première journée

Mercredi 11 janvier : France – Pologne (21 h 00)

Deuxième journée

Samedi 14 janvier : France – Arabie saoudite (18 h 00)

Troisième journée

Lundi 16 janvier : Slovénie – France (18 h 00)

Phase finale (si qualification)

Quarts de finale

Mercredi 25 janvier

Demi-finales

Vendredi 27 janvier

Finale

Dimanche 29 janvier. Composée de la petite finale d'abord pour les 3e et 4e places, puis de la grande finale pour la 2e place et le vainqueur du Mondial 2023.

Quels sont le groupes du championnat du monde de handball ?

Groupe A : Espagne, Monténégro, Chili, Iran

Espagne, Monténégro, Chili, Iran Groupe B : France, Pologne, Arabie Saoudite, Slovénie

France, Pologne, Arabie Saoudite, Slovénie Groupe C : Suède, Brésil, Cap Vert, Uruguay

Suède, Brésil, Cap Vert, Uruguay Groupe D : Islande, Portugal, Hongrie, Corée du Sud

Islande, Portugal, Hongrie, Corée du Sud Groupe E : Allemagne, Qatar, Serbie, Algérie

Allemagne, Qatar, Serbie, Algérie Groupe F : Norvège, Macédoine du Nord, Argentine, Pays-Bas

Norvège, Macédoine du Nord, Argentine, Pays-Bas Groupe G : Egypte, Croatie, Maroc, Etats-Unis

Egypte, Croatie, Maroc, Etats-Unis Groupe H : Danemark, Belgique, Bahreïn, Tunisie

Quelle diffusion TV pour le mondial de handball ?

À partir du mercredi 11 janvier, beIN SPORTS, diffuseur officiel de l'Équipe de France de handball, diffusera l'intégralité du Mondial 2023 de handball masculin. Jusqu'à 5 rencontres seront diffusées en direct et en clair sur les antennes du Groupe TF1

Le match d'ouverture de la compétition

Un match du tour principal

Un 1/4 de Finale (En cas de qualification de l'Equipe de France)

Une 1/2 Finale (En cas de qualification de l'Equipe de France)

La Finale (En cas de qualification de l'Equipe de France)

Les 18 Français pour le Mondial