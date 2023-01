Championnats du monde de ski en France : dates, calendrier... Le détail des épreuves

Du 6 au 19 février, les championnats du monde de ski se déroulent en France du côté de Méribel et Courchevel.

Pour la troisième fois de l'histoire après Chamonix en 1937 et 1962 et Val d'Isère en 2009, la France organise les championnats du monde de ski alpin à Méribel / Courchevel. Les différentes disciplines ont lieu sur 2 pistes différentes : L'Éclipse à Courchevel pour les épreuves masculines et le Roc de Fer à Méribel pour les épreuves féminines.

En 2021, Mathieu Faivre avait brillé sur les pistes de Cortina en Italie en remportant deux titres mondiaux en slalom géant et en parallèle. Chez les femmes, la dernière médaille d'or remonte à 2017 et Tessa Worley, sacrée en slalom géant du côté de Saint-Moritz en Suisse. Pour ces Mondiaux en France, Alexis Pinturault, le champion olympique de slalom Clément Noël ou encore Johan Clarey en descente, peuvent ramener une médaille à la France. Chez les femmes, tous les yeux seront une nouvelle fois sur Tessa Worley, seule vraie chance féminine.

Les Mondiaux de ski se disputeront du 6 février au 19 février 2023 du côté de Méribel / Courchevel, en France.

Heure et calendrier des épreuves

Retrouvez tout le détail des épreuves des championnats du monde de ski en France avec les jours, les disciplines et les heures.