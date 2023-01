Championnat d'Afrique des nations 2023 : chaîne TV, heure... Le programme des demi-finales

L'heure du dernier carré pour le Championnat d'Afrique des nations. Retrouvez toutes les infos pratiques.

Fin du championnat d'Afrique des nations cette semaine avec le dernier carré au programme. Avec un parcours sans faute et une compétition à domicile, l'Algérie est la grande favorite pour le titre et affronte l'équipe du Niger ce mardi 31 janvier pour la première demi-finale. "On y est, il ne reste plus qu'une marche. Là ce sera un match contre le Niger que nous avons déjà joué en amical. C'est une équipe qui a du gabarit. Les Nigériens sont forts en défense et ont de l'expérience en attaque, surtout dans le jeu aérien. Nous avons travaillé en ce sens" a expliqué Bougherra en conférence de presse.

La seconde demi-finale de ce Championnat d'Afrique des nations opposera le Sénégal à Madagascar. Pour sa première participation les Malgaches ont terminé à la première place de leur groupe et ont largement dominé le Mozambique lors des quarts de finale. Meilleure attaque de la compétition avec 8 réalisations, Madagascar pourrait jouer un mauvais tour aux Sénégalais et s'offrir une finale de prestige.

Le calendrier complet du championnat d'Afrique des nations

Voici le détail de toutes les affiches de ce championnat d'Afrique des nations 2023

31 janvier 2023

Demi-finales

Algérie - Niger à 17h

Sénégal - Madagascar à 20h

3 février 2023

20 h : petite finale, stade Miloud Hadefi (Oran).

4 février 2023

20 h : finale, stade Nelson Mandela (Bakari).

Quelle diffusion TV ?

Le championnat d'Afrique des nations sera à suivre en direct sur les antennes de beIN Sports pour certains matchs, mais également celle de Canal + Sport Afrique.