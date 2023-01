Championnat d'Afrique des nations 2023 : diffusion TV, calendrier... Les infos

Pas de CAN en ce début d'année 2023, mais un Championnat d'Afrique des Nations. Le détail du calendrier.

Pas de Coupe d'Afrique des nations, mais un championnat. Pour sa 7e édition, le Championnat d'Afrique des nations se déroule du 13 janvier au 4 février 2023, en Algérie. Principale différence avec la CAN, les 18 sélections nationales présentes sont composées des meilleurs joueurs des championnats nationaux. Pas de Sadio Mané pour le Sénégal ou encore de Riyad Mahrez pour l'Algérie. Concrètement, l'objectif est de mettre en avant les différents championnats nationaux des pays appartenant à la confédération africaine de football.

Cette édition est différente dans le format puisque cette dernière passe de seize à dix-huit sélections avec trois poules de quatre et deux poules de trois. Les 18 équipes disputent d'abord une phase de groupes, à l'issue de laquelle les premiers et deuxièmes des groupes A B et C, ainsi que les premiers des groupes D et E sont qualifiés pour la phase à élimination directe en quart de finale.

Quels sont les groupes du CHAN ?

Groupe A : Algérie, Libye, Mozambique, Éthiopie

Groupe B : République Démocratique du Congo, Ouganda, Côte d'Ivoire, Sénégal

Groupe C : Maroc, Soudan, Madagascar, Ghana

Groupe D : Mali, Angola, Mauritanie

Groupe E : Cameroun, Congo, Niger

Le calendrier complet du championnat d'Afrique des nations

Voici le détail de toutes les affiches de ce championnat d'Afrique des nations 2023

Phase de groupe

17 janvier 2023

20 h : Algérie – Éthiopie (Gr. A), stade Nelson Mandela (Bakari).

17 h : Mozambique – Libye (Gr. A), stade Nelson Mandela (Bakari).

18 janvier 2023

17 h : République Démocratique du Congo – Côte d'Ivoire (Gr. B), stade du 19 Mai 1956 (Annaba).

20 h : Sénégal – Ouganda (Gr. B), stade du 19 Mai 1956 (Annaba).

19 janvier 2023

17 h : Maroc – Madagascar (Gr. C), stade Mohamed Hamlaoui (Constantine).

20 h : Ghana – Soudan (Gr. C), stade Mohamed Hamlaoui (Constantine).

20 janvier 2023

17 h : Angola – Mauritanie (Gr. D), stade Miloud Hadefi (Oran).

20 h : Congo – Niger (Gr. E), stade Miloud Hadefi (Oran).

21 janvier 2023

20 h : Mozambique – Algérie (Gr. A), stade Nelson Mandela (Bakari).

20 h : Libye – Éthiopie (Gr. A), stade du 19 Mai 1956 (Annaba).

22 janvier 2023

20 h : Sénégal – République Démocratique du Congo (Gr. B), stade du 19 Mai 1956 (Annaba).

20 h : Ouganda – Côte d'Ivoire (Gr. B), stade Nelson Mandela (Bakari).

23 janvier 2023

20 h : Ghana – Maroc (Gr. C), stade Mohamed Hamlaoui (Constantine).

20 h : Soudan – Madagascar (Gr. C), stade Miloud Hadefi (Oran).

24 janvier 2023

17 h : Mauritanie – Mali (Gr. D), stade Miloud Hadefi (Oran).

20 h : Niger – Cameroun (Gr. E), stade Miloud Hadefi (Oran).

Phase finale

27 & 28 janvier 2023

Quarts de finale

31 janvier 2023

Demi-finales

3 février 2023

20 h : petite finale, stade Miloud Hadefi (Oran).

4 février 2023

20 h : finale, stade Nelson Mandela (Bakari).

Quelle diffusion TV ?

Le championnat d'Afrique des nations sera à suivre en direct sur les antennes de beIN Sports pour certains matchs, mais également celle de Canal + Sport Afrique.