Open d'Australie : Nadal et Tsitsipas qualifiés, tous les résultats de la 1ère journée

Alors que Rafael Nadal et Stefanos Tsitsipas se sont qualifiés pour le second tour de l'Open d'Australie, Nick Kyrgios a du déclarer forfait.

L'Open d'Australie 2023 a débuté dans la nuit de dimanche à lundi et première grosse sensation avec le forfait de l'Australien Nick Kyrgios avant même le début du tournoi. "C'est un mauvais timing, mais c'est la vie, les blessures font partie du sport. Je ne doute pas que je serai de retour à mon meilleur, mais pour l'instant je suis dévasté parce que je joue sans doute le meilleur tennis de ma carrière. C'est juste brutal" a-t-il expliqué en conférence de presse.

Deux Français se sont qualifiés pour le second tour du premier Grand Chelem de l'année. Clara Burel a éliminé la locale Talia Gibson, 344e mondiale et bénéficiaire d'une wild-card (6-3, 6-4) en un peu moins d'une heure. Au terme d'un match spectaculaire, Corentin Moutet a éliminé le Chinois Yibing Wu (114e, 6-4, 5-7, 6-2, 4-6, 7-5). De son côté, Arthur Rinderknech a été balayé par le Japonais Yosuke Watanuki, issu des qualifications, en moins de deux heures (6-3, 6-2, 6-2) et a assumé sa défaite en conférence de presse. "Il n'y a pas eu de libération du tout. Lui a fait son match, il avait un plan de jeu et m'a fait déjouer mais il ne s'est pas passé grand-chose de mon côté. Il n'y a eu ni sens, ni bagarre. Ce n'était donc pas compliqué de me battre. J'étais pourtant à 100 % mentalement et physiquement, mais c'est une copie ratée. Tout n'a pas été parfait ces deux derniers mois mais c'est ma responsabilité et celle de mon équipe, on va en discuter dans l'après-midi...".

Grégoire Barrere a également pris la porte en 4 sets cette fois face à l'Argentin Tomas Etcheverry (79e) tout comme

Chez les têtes de séries, notons les qualifications de l'Américain Tiafoe, du Polonais Hurkacz ou encore l'Italien Musetti alors que Rafael Nadal s'est imposé en quatre sets face au jeune Britannique Jack Draper. Un peu brouillon, l'Espagnol a concédé un set (7-5, 2-6, 6-4, 6-1). "J'ai vécu un tournoi incroyable l'an passé ici à Melbourne. Je suis content de revenir dans la Rod Laver Arena et de gagner à nouveau. Je n'avais pas beaucoup gagné ces derniers temps, donc c'est bon pour ma confiance. Je suis content de mon match, au vu de mes 6 derniers mois. J'affrontais l'un des meilleurs joueurs (ndlr non tête de série) de ce premier tour. Il a beaucoup de puissance et devrait avoir un très belle avenir." Face au Français Quentin Halys, Stefanos Tsitsipas, tête de série numéro 4, s'est amusé en trois sets malgré une troisième manche plus accrochée et trois balles de set sauvées.