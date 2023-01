Open d'Australie : Garcia facile, les résultats de la nuit

Deuxième journée à l'Open d'Australie ce mardi 17 janvier avec la belle qualification de Caroline Garcia.

Suite du premier tour de l'Open d'Australie et ça passe pour plusieurs joueurs français ce mardi 17 janvier. Très attendue, Caroline Garcia s'est facilement qualifiée pour le deuxième tour en battant dans la nuit la qualifiée Katherine Sebov (6-3, 6-0) malgré une entame de match poussive. Interrogée après la rencontre, la tête de série numéro 4 a fait part de ses ambitions. J"e sais que j'ai le niveau de jeu pour battre les meilleures et faire de grandes choses, je vais me concentrer là-dessus, prendre ce tournoi-là match par match et voir comment je peux réussir à continuer à progresser dans mon jeu. "

Parmi les autres résultats de la nuit du côté des Français, ça passe pour Benjamin Bonzi et Jérémy Chardy. Le premier nommé s'est imposé face à Mattia Bellucci en quatre manches (4-6, 6-3, 7-6 [5], 6-4) et jouera pour la deuxième fois de sa carrière un 2e tour et affrontera l'Espagnol Pablo Carreno Busta, tombeur de l'Argentin Pedro Cachin en trois sets (7-6 [4], 6-1, 7-6 [3]). "Il m'a posé beaucoup de problèmes, analysait le Français après le match, j'avais du mal à vraiment contrôler sa balle et à trouver mes repères sur le court, mais l'essentiel c'était de s'en sortir. Il a fallu être costaud dans les moments clés de fin de set pour gagner aujourd'hui, mais c'est dans la lignée de ce que j'ai déjà fait, il y a toujours de la confiance, ça reste une victoire et c'est sûr que ma préparation du début de l'année m'a servi aujourd'hui." Le retour a également été gagnant pour Jérémy Chardy. Un an et demi après sa dernière apparition en compétition, le Français a passé le premier tour face à Galan. 1-6, 7-5, 6-1, 6-4

En revanche, grosse désillusion pour Alizé Cornet. La 34e joueuse mondiale au classement WTA, s'est inclinée face à Leylah Fernandez (40e) en deux sets (7-5, 6-2) et ne retrouvera pas Caroline Garcia au prochain tour.