Flamme olympique des JO de Paris 2024 : allumage de la flamme ce mardi, comment est-elle allumée ?

La flamme olympique va être allumée ce mardi 16 avril à Olympie.

C'est le vrai coup d'envoi des JO de Paris 2024. Ce mardi 16 avril, à Olympie en Grèce, la flamme olympique va être allumée. Après deux éditions marquées par le Covid et donc sans invités ni grande cérémonie, ce rituel va reprendre toutes ses couleurs à l'occasion des JO de Paris. Dans le sanctuaire d'Olympie, devant les ruines vieilles de 2 600 ans du temple d'Héra, la " grande prêtresse ", vêtue d'un costume inspiré de l'Antiquité, doit procéder à 9h30 à l'allumage de la flamme avant que cette dernière ne parte pour un petit périple de 11 jours en Grèce. Le 26 avril, la cérémonie de passation de la flamme olympique se déroulera au stade panathénaïque de Grèce, un stade antique. La flamme sera alors remise aux organisateurs des Jeux de Paris avant d'embarquer pour la France et Marseille (arrivée prévue le 8 mai).

Comment la flamme est allumée ?

Le système d'allumage de la flamme passe par l'utilisation du soleil et d'un miroir cylindro-parabolique, un procédé déjà connu des Grecs anciens : les rayons du soleil qui se réfléchissent dans le récipient dégagent une chaleur intense permettant d'obtenir une flamme. Les prévisions météorologiques annoncent un ciel nuageux mardi dans cette région occidentale de la péninsule du Péloponnèse (sud-ouest), mais même en cas de ciel capricieux ou, pire, de pluie, la flamme est allumée lors des répétitions. L'actrice grecque Mary Mina pourra alors brandir la torche qui sera ensuite emmenée par le premier relayeur, Stefanos Ntouskos, champion olympique d'aviron aux JO de Tokyo. La nageuse française Laure Manaudou qui avait décroché son premier titre olympique, sur 400 m nage libre, aux Jeux olympiques d'Athènes en 2004, sera la première relayeuse française.

Quel sera le parcours de la flamme olympique des JO de Paris 2024 ? La carte

La cité phocéenne sera la première ville étape de la flamme olympique en France. Elle a été choisie par l'organisation en raison de sa localisation et de sa proximité historique avec la Grèce. Du Sud de la France, la flamme devrait ensuite parcourir le reste du pays en traversant de nombreuses métropoles mais aussi des sites touristiques, vitrines du patrimoine tricolore.

Parmi ces villes, figurent Toulon, Nice, Toulouse, Montpellier, Sète et Millau. La flamme poursuit son chemin vers la côte atlantique par la Dordogne et en découvrant sept communes dont Périgueux. Libourne, Saint-Emilion et Bordeaux.

Place ensuite à l'ouest avec des passages attendus à La Baule, mais aussi en Bretagne avec une halte à Brest ou encore en Mayenne à Laval.

Parmi les relais devant illustrer la diversité des paysages français, un passage à Chamonix, une halte au Mont Saint-Michel. Le patrimoine historique sera mis en avant des champs de bataille de Verdun au viaduc de Millau en passant par les châteaux de la Loire, le pont du Gard, Lourdes ou la maison du "père de l'Europe" Robert Schuman.

Marseille, Carcassonne, Bastia, Toulouse, Bordeaux, les Sables d'Olonne, le Mont-Saint-Michel, les territoires Outre-Mer, Lille ou Paris, le parcours et les dates de la flamme olympique a été dévoilé vendredi 23 juin (les lieux entre parenthèses sont les sites traversés).

10 mai : Marseille (Roucas-Blanc Marina et le Stade de Marseille) – Toulon

11 mai : Toulon (l'Almanarre et la Route du Sel) – Manosque

12 mai : Manosque (Citadelle de Sisteron et parc naturel régional du Verdon) – Arles

13 mai : Arles (Port-Saint-Louis-du-Rhône et Arènes d'Arles) – Montpellier

14 mai : Montpellier (Arc de Triomphe et Viaduc de Millau) – Bastia

15 mai : Bastia (Aiguilles de Bavella) – Perpignan

16 mai : Perpignan (Centre national d'entrainement en altitude Font-Romeu et Mont Canigou)– Carcassonne

17 mai : Carcassonne (Place des Chalets et Gruissan et Cité médiécale) – Toulouse

18 mai : Toulouse (la Halle de Revel) – Auch

19 mai : Auch (la statue des Mousquetaires de Dumas à Condom) – Tarbes

20 mai : Tarbes ( Cirque de Gavarnie et Pic du Midi de Bigorre) – Pau

22 mai : Pau (stade d'eau vives et plage de Biarritz) – Périgueux

23 mai : Périgueux (bassin de la Dordogne et Grottes de Lascaux) – Bordeaux

24 mai : Bordeaux (Cité du vin et vignobles de Saint-Emilion) – Angoulême

25 mai : Angoulême (Cognac et Musée de la Bande-Dessinée) – Grand Poitiers-Futuroscope

27 mai : Grand Poitiers-Futuroscope (palais des Ducs d'Aquitaine) – Châteauroux

28 mai : Châteauroux (château de Valençay) – Angers

29 mai : Angers (château de Montsoreau et vignoble des Coteaux-du-Layon) – Laval

30 mai : Laval (cité médiévale et Sainte-Suzanne-et-Chammes) – Caen

31 mai : Caen (Honfleur et plages du Débarquement) – Mont-Saint-Michel

1 er juin : Mont-Saint-Michel (Saint-Vaast-la Hougue) – Rennes

2 juin : Rennes (forêt de Brocéliande - Paimpont) – Niort

4 juin : Niort (Marais Poitevin - Coulon) – Les Sables-d'Olonne

5 juin : Les Sables-d'Olonne (le passage du Gois et Puy-du-Fou) – La Baule

7 juin : La Baule (la baie de la Baule) – Vannes

8 juin : Vannes (cité de la voile Eric Tabarly et l'Ile-aux-Moines) – Brest

Relais atlantique

9 juin : Cayenne (Camopi et fleuve Oyapock et centre spatial de Kourou)

12 juin : Saint-Denis (plaine des Sables et cité du volcan et pointe de Langevin)

13 juin : Papeete (Ile de Tahiti et Teahupo'o)

15 juin : Baie-Mahault (mémorial acte et Pointe-à-Pitre)

17 juin : Fort-de-France (la montagne Pelée et Saint-Pierre)

19 juin : Nice (Antibes Juan-les-Pins et palais des festivals de Cannes) – Avignon

20 juin : Avignon Théâtre antique d'Orange et Mont Ventoux) – Valence

21 juin : Valence (Château de Grignan) – Vichy

22 juin : Vichy (Creps de Vichy) – Saint-Étienne

23 juin : Saint-Étienne (maison de la culture - Le Corbusier et le stade Geoffroy-Guichard) – Chamonix

24 juin : Chamonix (Lac d'Annecy et la vallée du Mont-Blanc) – Besançon

25 juin : Besançon (tremplins de Chaux-Neuve) – Strasbourg

26 juin : Strasbourg (Huningue et passerelle des trois pays) – Metz

27 juin : Metz (site verrier de Meisenthal et maison de Robert Schuman - Scy-Chazelles) – Saint-Dizier

28 juin : Saint-Dizier (Bourbonne-les-Bains et mémorial Charles de Gaulle Colombey-les-Deux-Eglises) – Verdun

29 juin : Verdun (Citadelle de Montmédy et mémorial de Verdun) – Reims

30 juin : Reims (Avenue de Champagne et Epernay) – Lille

2 juillet : Lille (Wallers-Arenberg) – Lens

3 juillet : Lens (stade Bollaert-Delelis et Louvre-Lens) – Amiens

4 juillet : Amiens (baie de Somme et Saint-Valéry-sur-Somme) – Le Havre

5 juillet : Le Havre (Cathédrale de Rouen) – Vernon

6 juillet : Vernon (Pont-Audemer) – Chartres

7 juillet : Chartres (domaine royal de Dreux) – Blois

9 juillet : Blois (château de Chambord) – Orléans

10 juillet : Orléans (château de Sully-sur-Loire et maison de Jeanne d'Arc-Orléans) – Auxerre

11 juillet : Auxerre (Vézelay et vignoble de Chablis) – Dijon

12 juillet : Dijon (clos de Vougeot et site archéologique d'Alésia) – Troyes

13 juillet : Troyes (les lacs de la forêt d'Orient) – Paris

Relais francilien

14-15 juillet : Paris (Insep, court Simonne-Mathieu (Roland-Garros), place de la Bastille, Hôtel de Ville et Assemblée Nationale

17 juillet : Saint-Quentin (familistère de Guise et cité internationale de la langue française)

18 juillet : Beauvais (château de Chantilly)

19 juillet : Soisy-sous-Montmorency (Anvers-sur-Oise)

20 juillet : Meaux (château de Fontainebleau)

21 juillet : Créteil (marché d'intérêt nationale de Rungis)

22 juillet : Evry-Courcouronnes (centre national du rugby - Marcousis)

23 juillet : Versailles (Saint-Quentin-en-Yvelines) - Golf National et Château de Versailles)

24 juillet : Esplanade de la Défense-Nanterre (Harras de Jardy et stade Yves-du-Manoir)

25 juillet : Parc Georges-Valbon (canal de l'Ourcq et centre aquatique olympique de Saint-Denis)

26 juillet : dernière journée et allumage de la flamme olympique

Pour que la flamme puisse passer sur un territoire, il fallait que les départements investissent 150 000 euros hors taxes (180 000€ avec). Près de 37 conseils départementaux ont refusé d'accueillir la torche, estimant qu'il y avait d'autres priorités financières. "À peu près un quart du coût est porté par les départements. Les trois autres quarts sont portés par le Comité d'organisation", a tenté de justifier Tony Estanguet. Pour certains départements tels que la Lozère, accueillir la flamme représente un coût de 2,35 € par habitant contre moins de 9 centimes pour les Bouches-du-Rhône.

La flamme ne passera donc pas sur les territoires suivants : Ardennes, Meurthe-et-Moselle, Vosges, Haute-Saône, Territoire de Belfort, Jura, Saône-et-Loire, Ain, Rhône, Savoie, Hautes-Alpes, Saône-et-Loire, Nièvre, Cher, Gard, Ardèche, Haute-Loire, Lozère, Cantal, Puy-de-Dôme, Corrèze, Creuse, Haute-Vienne, Lot, Tarn, Tarn-et-Garonne, Lot-et-Garonne, Landes, Charente-Maritime, Indre-et-Loire, Sarthe, Orne, Côtes d'Armor, Mayotte.

Qui peut porter la flamme olympique et paralympique ?

Environ 10 000 personnes pourront porter la flamme olympique. Parmi ces "élus", il y aura évidemment des athlètes de haut niveau, des associations ou collectifs, des personnes en situation de handicap ou des volontaires qui auront précédemment été tirés au sort.

Petite innovation, il y aura des relais collectifs en groupe de 24. Ils seront près de 3 000. En individuel, ils seront approximativement 7 000. Au total, 5 000 candidatures seraient analysées et étudiées par des jurys "répartis partout en France" d'après le site officiel de "Paris 2024". Quelques conditions sont cependant requises pour espérer devenir un porteur de la torche.

Il faut d'abord avoir 15 ans ou plus. Il faut ensuite être membre du club Paris 2024 ou bien s'inscrire pour en être. Il faut enfin nominer un proche avec un argumentaire. les personnes sélectionnées doivent porter en elles "l'énergie du sport, l'énergie des territoires et l'énergie du collectif", détaille la procédure "Paris 2024". Cette démarche prend au total une dizaine de minutes. Chaque relayeur choisi, parcourra environ 200 mètres et profitera de cet instant unique près de 4 minutes.

Qui sont les ambassadeurs et les "capitaines" de la flamme olympique ?

Deux capitaines ont été désignés pour cette flamme olympique. Il s'agit de Laure Manaudou et de son frère Florent. Concernant la flamme paralympique, ce sont Mona Francis et Dimitri Pavadé qui ont été choisis. A l'exception de Mona Francis, ils ont tous été médaillés aux Jeux. Les premiers ambassadeurs seront Marine Lorphelin, Thomas Pesquet, Djamel Debouze ou encore le chef Thierry Marx.

Le côté sportif sera au cœur du relais de la flamme olympique avec la fédération française de cyclisme qui amènera la torche à vélo au sommet du Mont Ventoux. Armel Le Cléac'h assurera lui la transition de la flamme sur les territoires Outre-Mer.

L'équipage du vainqueur du Vendée Globe 2016 est encore inconnu et le recordman du temps sur la plus grande épreuve en solitaire en a gardé le secret. Il a en revanche promis des invités de marque, mais "il faut qu'ils aient un peu le pied marin", s'est-il amusé lors de la cérémonie de présentation du parcours de la flamme.

C'est l'un des enjeux autour de la flamme olympique avant chaque édition des JO : celle-ci ne doit pas s'éteindre. Il y aura donc en permanence un "gardien de la flamme". Il aura à sa disposition une lanterne de sécurité pour la surveiller ou la raviver en cas d'imprévu. La torche pourrait également être exposée à des mouvements contestataires tels que "pas de retraites, pas de JO" survenu en avril 2023 contre la réforme des retraites.

Un scénario plus gravissime est craint par les autorités. Il s'agit d'attaques terroristes. Un énorme dispositif sera mis en place en conséquence durant cette "bulle itinérante". Des policiers et des gendarmes seront mobilisés, des drones de surveillance et des anti-drone déployés et des agences de sécurité appelés.