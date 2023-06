Flamme olympique des JO de Paris 2024 : dates, carte... Découvrez le parcours et les villes où va passer la flamme

Le parcours de la flamme olympique a été dévoilé à la Sorbonne vendredi 23 juin à un peu plus d'un an des Jeux Olympiques.

"Les Jeux sont les plus grands espaces du monde", tels sont les premiers mots du président du COJO (Comité d'Organisation des Jeux Olympiques ) Tony Estanguet sur l'une des estrades d'un amphithéâtre de la Sorbonne ce vendredi 23 juin. C'était le jour de présentation du parcours de la flamme olympique, étape très importante à un peu plus d'un an des JO. Il a beaucoup parlé de "première fois". La torche "va s'ouvrir à la ville, pour la première fois une épreuve sera ouverte au grand public avec la marathon pour tous, pour la première fois, on va aller sur des territoires d'outre-Mer" s'est félicité lex-champion olympique de canoë.

Des lieux d'exceptions seront donc traversés par la flamme olympique. La torche partira d'Olympie le 16 avril 2024 et arrivera à Marseille le 8 mai 2024. "La flamme sera le premier invité de ces Jeux. Le trajet entre la Grèce et Marseille sera un trait d''union", précise Tony Estanguet. "On veut aller au maximum à la rencontre des gens". la France s'apprête donc à accueillir les Jeux Olympiques pour la 6e fois de son histoire (Paris en 1900 et 1924, Chamonix en 1924, Grenoble en 1968 et Albertville en 1992).

Quel sera le parcours de la flamme olympique des JO de Paris 2024 ? La carte

© JO Paris 2024

La Grèce sera comme la tradition l'impose, le point de départ de la flamme olympique. Elle s'élancera ensuite à bord du célèbre trois-mâts datant du XIXe siècle, le Belem. Le bateau rejoindra Marseille après une dizaine de jours. La cité phocéenne sera la première ville étape en France. Elle a été choisie par l'organisation en raison de sa localisation et de sa proximité historique avec la Grèce. Du Sud de la France, elle devrait ensuite parcourir le reste du pays en traversant de nombreuses métropoles mais aussi des sites touristiques, vitrines du patrimoine tricolore.

Parmi ces villes, figurent Toulon, Nice, Toulouse, Montpellier, Sète et Millau. La flamme poursuit son chemin vers la côte atlantique par la Dordogne et en découvrant sept communes dont Périgueux. Libourne, Saint-Emilion et Bordeaux.

Place ensuite à l'ouest avec des passages attendus à La Baule, mais aussi en Bretagne avec une halte à Brest ou encore en Mayenne à Laval.

Parmi les relais devant illustrer la diversité des paysages français, un passage à Chamonix, une halte au Mont Saint-Michel. Le patrimoine historique sera mis en avant des champs de bataille de Verdun au viaduc de Millau en passant par les châteaux de la Loire, le pont du Gard, Lourdes ou la maison du "père de l'Europe" Robert Schuman.

Pour que la flamme puisse passer sur un territoire, il fallait que les départements investissent 150 000 euros hors taxes (180 000€ avec). Près de 37 conseils départementaux ont cependant refuser d'accueillir la torche estimant qu'il y avait d'autres priorités financières. "À peu près un quart du coût est porté par les Départements. Les trois autres quarts sont portés par le Comité d'organisation", avait tenté de justifier à l'époque Tony Estanguet. Pour certains départements tels que la Lozère, accueillir la flamme représente un coût de 2,35 € par habitant contre moins de 9 centimes pour les Bouches-du-Rhône.

La flamme ne passera donc pas sur les territoires suivants : Ardennes, Meurthe-et-Moselle, Vosges, Haute-Saône, Territoire de Belfort, Jura, Saône-et-Loire, l'Ain, le Rhône, la Savoie, les Hautes-Alpes, Saône-et-Loire, la Nièvre, le Cher, le Gard, l'Ardèche, la Haute-Loire, la Lozère, le Cantal, le Puy-de-Dôme, la Corrèze, la Creuse, la Haute-Vienne, le Lot, le Tarn, le Tarn-et-Garonne, le Lot-et-Garonne, les Landes, la Charente-Maritime, l'Indre-et-Loire, la Sarthe, l'Orne, les Côtes d'Armor, la Mayotte.

Qui peut porter la flamme olympique et paralympique ?

Environ 10 000 personnes pourront porter la flamme olympique. Parmi ces "élus", il y aura évidemment des athlètes de haut niveau, des associations ou collectifs, des personnes en situation de handicap ou des volontaires qui auront précédemment été tirés au sort. Petite innovation, il y aura des relais collectifs en groupe de 24. Ils seront près de 3 000. En individuel, ils seront approximativement 7 000. Au total, 5 000 candidatures seraient analysées et étudiées par des jurys "répartis partout en France" d'après le site officiel de "Paris 2024". Quelques conditions sont cependant requises pour espérer devenir un porteur de la torche. Il faut d'abord avoir 15 ans ou plus. Il faut ensuite être membre du club Paris 2024 ou bien s'inscrire pour en être. Il faut enfin nominer un proche et expliquer en quoi "elles portent en elles, l'énergie du sport, l'énergie des territoires et l'énergie du collectif", détaille lors de la procédure "Paris 2024". Cette démarche prend au total une dizaine de minutes. Chaque relayeur choisi, parcourra environ 200 mètres et profitera de cet instant unique près de 4 minutes.

Qui sont les ambassadeurs et les "capitaines" de la flamme olympique ?

Deux capitaines ont été désignés pour cette flamme olympique. Il s'agit de Laure Manaudou et de son frère Florent. Concernant la flamme paralympique , ce sont Mona Francis et Dimitri Pavadé qui ont été choisis. A l'exception de Mona Francis, ils ont tous été médaillés aux Jeux. Les ambassadeurs seront Marine Lorphelin, Thomas Pesquet, Djamel Debouze ou encore le chef Thierry Marx.

A chaque fois, c'est l'un des enjeux autour de la flamme olympique. Elle ne doit pas s'éteindre. Il y aura donc en permanence un "gardien de la flamme". Il aura à sa disposition une lanterne de sécurité pour l'a surveiller ou l'a raviver en cas d'imprévu. La torche pourrait également être exposée à des mouvements contestataires tels que "pas de retraites, pas de JO" survenu en avril 2023 contre la réforme des retraites. Un scénario plus gravissime est craint par les autorités. Il s'agit d'attaques terroristes. Un énorme dispositif sera mis en place en conséquence durant cette "bulle itinérante". Des policiers et des gendarmes seront mobilisés, des drones de surveillance et des anti-drone déployés et des agences de sécurité appelés.