Paris-Roubaix femmes : dates, parcours, diffusion... Les infos

"L'Enfer du Nord" n'est pas réservé qu'aux hommes. Paris-Roubaix a également sa course femmes et le parcours est également dans la tradition avec de l'exigence et des nombreux pavés. Pour cette troisième édition, l'organisation a encore une fois augmenté les kilomètres car après les 100 il y a deux ans, les 125 de l'année dernière, c'est plus de 145 kilomètres qui attendent toutes les cyclistes.

Pour cette édition 2023, Marianne Vos s'affiche clairement comme l'une des grandes favorites. Deuxième sur la première édition derrière Lizzie Deignan, elle avait du déclarer forfait en 2022 en raison d'un test positif au Covid. Interrogée par les organisateurs, la championne du monde veut jouer les premiers rôles. "Essayer de faire une bonne course. J'imagine que vous avez aussi besoin d'un peu de chance. Mais je pense qu'avec ce genre de course, tout ce que vous pouvez faire, c'est essayer de rester devant, essayer de garder la bonne position et ensuite donner le meilleur de vous-même. J'espère être là et jouer un rôle dans le final.

Le Paris-Roubaix féminin se dispute la veille des hommes en l'occurrence le samedi 8 avril 2023.

Quel est le parcours ?

Le parcours de l'édition 2023 est à peu près semblable aux années précédentes si ce n'est que le parcours est rallongé d'une vingtaine de kilomètres. Si la Trouée d'Arenberg ne fait pas partie de la course, les secteurs de Mons-en-Pévèle et du Carrefour de l'Arbre sont au programme. Dans le détail, 17 secteurs pavés seront traversés autour de trois tours d'un circuit en ville, puis une boucle au Sud qui passera par Haspres, Saulzoir, Montrécourt, Saint-Aubert, Villers-en-Cauchies, Avesnes-le-Sec et Noyelle-sur-Selle, avant de prendre la direction du vélodrome de Roubaix.

Quelles chaînes diffusent la course ?

La course sera à suivre sur les antennes d'Eurosport à partir de 12h25, mais également sur celles de France TV Sport. Elle sera également en direct sur l'application d'Eurosport.

Quelles sont les équipes engagées ?

